GROSSETO – A seguito degli incontri tematici svolti nei mesi di settembre e ottobre 2026, l’Amministrazione comunale ha concluso la fase di confronto e ascolto prevista nell’ambito del processo partecipativo per la formazione del Piano Operativo.

Tutti i contributi presentati dai cittadini, insieme ai report che documentano e sintetizzano il percorso svolto, sono stati trasmessi alla progettista per le successive valutazioni.

Si informa pertanto che le eventuali proposte che perverranno oltre il 7 dicembre 2026 non potranno essere prese in considerazione. Il termine è necessario per consentire la conclusione della fase istruttoria finalizzata a verificarne l’ammissibilità e valutarne gli effetti, in vista della successiva adozione dello strumento urbanistico.

Per ulteriori informazioni e per consultare la documentazione relativa al percorso partecipativo è possibile visitare la pagina del Garante dell’informazione e della partecipazione:

https://www.comune.grosseto.it/progetti/grosseto-e-partecipazione-piano-strutturale-e-piano-operativo/