SCARLINO SCALO – La nuova palestra della scuola di via Lelli, a Scarlino Scalo, sarebbe ancora inutilizzata, mentre gli studenti continuerebbero a svolgere educazione fisica nella vecchia stanza adattata a palestrina. A sollevare la questione è il gruppo Scarlino nel Cuore, che raccoglie le segnalazioni di diverse famiglie e chiede chiarimenti all’amministrazione comunale sullo stato della struttura e sui tempi per renderla effettivamente operativa.

La palestra era stata inaugurata il 10 aprile, insieme alla mensa scolastica, nell’ambito di un intervento complessivo da oltre 2,6 milioni di euro. Il primo stralcio dei lavori era stato finanziato con 1,8 milioni di euro di fondi regionali, oltre a risorse comunali.

Secondo quanto ricostruito dal gruppo, in occasione dell’inaugurazione il Comune aveva spiegato che la palestra, l’atrio e gli spogliatoi erano stati realizzati al grezzo e che per completare la struttura sarebbe stato necessario un secondo lotto di lavori. A settembre, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’amministrazione avrebbe invece annunciato la piena disponibilità della palestra.

Le domande sul secondo lotto

Scarlino nel Cuore chiede quindi di chiarire se i lavori del secondo lotto siano terminati, se la struttura disponga di tutte le attrezzature e dei requisiti necessari per essere utilizzata e, soprattutto, per quale motivo gli studenti non vi svolgano ancora attività fisica.

«Le domande sono semplici. I lavori del secondo lotto sono finiti? La palestra ha tutto quello che serve per essere usata? E se è pronta, perché i ragazzi non ci vanno?», sottolinea il gruppo, chiedendo una risposta da parte dell’amministrazione.

Il caso degli impianti sportivi dello Scalo

La segnalazione riguarda anche gli impianti sportivi di Scarlino Scalo, inaugurati il 18 aprile con un investimento superiore a 490mila euro.

Il bando per la gestione della struttura era scaduto il 29 giugno, ma, secondo Scarlino nel Cuore, non sarebbe stata ancora diffusa alcuna comunicazione pubblica sull’esito della procedura né sulle tempistiche per l’apertura.

Il gruppo conclude chiedendo chiarezza sul futuro delle strutture e sul loro effettivo utilizzo da parte della comunità.

«Tagliare un nastro è facile, far funzionare una struttura no. Le famiglie e i ragazzi dello Scalo meritano una risposta chiara», è la posizione espressa da Scarlino nel Cuore.