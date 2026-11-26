ORBETELLO – Trasferta memorabile per i ragazzi del team Tana delle Tigri al Campionato Nazionale di karatè CSEN a Fidenza, nel parmense.

In un palazzetto stracolmo, è stata una kermesse con più di duemilaquattrocento iscrizioni e circa 125 società sportive da tutta Italia, ma i giovani Tigrotti hanno sfoderato prove straordinarie arrivando tra i primi posti e con podi anche importanti, conquistando sei bronzi, tre argenti e tre ori.

Il piccolo Ludovico Bonotto, di cinque anni, si è distinto in tutte e tre le prove cui ha partecipato conquistando tre podi con un bronzo, un argento ed un oro, per un bottino di medaglie pesanti, forse anche più di lui.

Riccardo Palmerini, di sette anni in una categoria molto partecipata, ha conquistato due podi con due meritati bronzi.

Gregorio Nieto, di otto anni e alla sua prima partecipazione, ha sfoderato una prestazione superlativa portando a casa due inaspettate medaglie d’oro.

Mirco Castellucci ha fatto vedere i progressi degli ultimi tempi arrivando quinto nel Kata e terzo nel Kumite.

Mattia Minghini sfiora il podio nel kata, ma vince tre incontri bellissimi nel kumite arrendendosi in semifinale, piazzandosi comunque al terzo posto.

I fratelli Geres nella categoria marroni/nere di poco sotto il podio nel kata, ed entrambi perdono lo spareggio per terzo posto nel kumite.

Nico Moscini chiude quinto nel kata, vince il primo incontro nel kumite e poi perde il successivo, ma non mancheranno occasioni per rifarsi per un pluricampione come lui.

Alessandro Sandor esce alle eliminatorie nel kata, ed arriva terzo nel kumite, un po’ penalizzato nel giudizio arbitrale in un paio di incontri.

Denise Fanciulli, alla sua prima gara importante, dimostra buone capacità nel kata vincendo tre sfide e perdendo in finale contro una bravissima avversaria: un ottimo argento a cospetto di una prova straordinaria.

Francesca Tanzini fa un errore nella prova di kata, e non riesce a vincere nel kumite, nonostante una prova brillante in cui si sono visti ottimi progressi in entrambe le specialità.

I ragazzi del Maestro Nevio Sabatini, coadiuvato in questa trasferta dal coach Valerio Palmerini, si

sono così fatti valere, mostrando ottime basi per il proseguimento della stagione al di là delle medaglie conquistate che comunque sono 6 bronzi 3 argenti, 3 ori.