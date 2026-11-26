GROSSETO – Nubi alternate a schiarite giovedì 26 e venerdì 27 novembre in Maremma. Nella prima giornata il libeccio soffierà sulla costa e il mare resterà molto mosso al largo del Giglio. Venerdì il moto ondoso tenderà a diminuire e in pianura la mattina sarà più fredda. Fino alle 16 di giovedì resta in vigore il codice giallo in tre zone che interessano parte della provincia di Grosseto.

Giovedì 26 novembre, libeccio sulla costa e codice giallo fino alle 16

Dopo le precipitazioni notturne, a Grosseto la previsione di 3BMeteo indica nubi sparse alternate a schiarite. Il bollettino LaMMA prevede a scala regionale piogge e rovesci sparsi, più frequenti nel nord della Toscana. Per la pianura grossetana il riferimento è una minima intorno ai 10 gradi e una massima di 16. Il libeccio sarà moderato lungo la costa, mentre nell’interno i venti saranno in genere più deboli.

Al largo, nel settore del Giglio, LaMMA prevede mare molto mosso durante la giornata e raffiche da sud-ovest fino a 30 nodi nel pomeriggio. Il codice giallo fino alle 16 riguarda il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nelle zone E1 (Etruria), E2 (Etruria-Costa Nord) e O1 (Ombrone grossetano-Alto). Il bollettino emesso il 25 novembre copre fino a giovedì. Bollettino del Centro funzionale regionale · Mappa e aggiornamenti delle allerte.

Venerdì 27 novembre, mattina più fresca e mare in attenuazione

Nel capoluogo si alterneranno annuvolamenti e schiarite, con tempo prevalentemente asciutto secondo 3BMeteo. Le temperature indicative in pianura saranno comprese tra 7 e 15 gradi e a Grosseto il vento soffierà da nord-est. Nel settore del Giglio il mare passerà da molto mosso nella notte a mosso già in mattinata. Al largo resta possibile qualche pioggia debole dal pomeriggio, alternata a schiarite.