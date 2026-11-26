GROSSETO. Approvata la nuova legge regionale sulle energie rinnovabili. Lidia Bai, consigliera Pd, commenta l’approvazione da parte del Consiglio regionale mercoledì 25 novembre: «Abbiamo scelto la via della responsabilità e della concretezza, varando una legge che dota la Toscana di uno strumento importante per governare la transizione energetica, conciliando i nostri obiettivi di produzione di energia pulita con la tutela del paesaggio, delle attività agricole e delle comunità locali. Un risultato positivo frutto del lavoro condiviso delle forze politiche della maggioranza, che hanno affrontato una sfida complessa all’interno dei margini di intervento consentiti dalla normativa nazionale».

«Tra gli aspetti più significativi della normativa – aggiunge – vi sono il maggiore coinvolgimento dei Comuni, l’individuazione prioritaria delle superfici già urbanizzate o compromesse, i limiti all’occupazione del suolo agricolo e le maggiori distanze tra gli impianti per evitarne un’eccessiva concentrazione. Importanti anche le disposizioni per favorire l’autoconsumo energetico delle imprese. Sono misure di particolare rilevanza per la provincia di Grosseto, un territorio a forte vocazione agricola, caratterizzato da un patrimonio ambientale e paesaggistico che dobbiamo preservare.

Assumono quindi particolare valore le garanzie sulla continuità dell’attività agricola negli impianti agrivoltaici, le tutele per le produzioni di qualità e gli obblighi per il ripristino dei terreni. La transizione energetica non può diventare un’occasione di speculazione finanziaria, ma deve rappresentare un’opportunità di sviluppo per le imprese e le comunità locali».

Lidia Bai replica poi alle recenti dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci. «Alla luce del voto contrario di Fratelli d’Italia alla legge regionale, stupisce ancor di più la posizione espressa sulla stampa nei giorni scorsi da Minucci, che si è improvvisamente scoperto paladino delle istanze sostenute dalla nostra maggioranza in materia di aree idonee, salvo poi cadere in contraddizione su un punto fondamentale: il giudizio positivo sulla legge nazionale varata dal Governo.

Una normativa che, a mio avviso, riduce i margini di autonomia delle Regioni nella pianificazione territoriale, introducendo disposizioni che avrebbero richiesto un maggiore confronto con gli enti locali. Chiedere maggiori tutele per la Maremma senza riconoscere le criticità della legislazione nazionale significa trascurare un aspetto centrale della questione.

Con la nuova legge, la Regione Toscana ha lavorato per rafforzare, nei limiti delle proprie competenze, le garanzie a tutela dell’agricoltura e del paesaggio che riteniamo insufficienti nella normativa nazionale. Per noi la transizione energetica non può prescindere dal ruolo centrale delle istituzioni locali e da una politica di sviluppo rispettosa delle esigenze e delle vocazioni dei singoli territori», conclude la consigliera del Pd.

Energie rinnovabili: più centralità ai comuni e obiettivo del 66% di produzione da fonti pulite. L’appello di Giani alle aziende pubbliche di servizi

«La Toscana sarà all’avanguardia nella creazione di opportunità e spazi affinché aumenti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili». Con queste parole il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annuncia la prossima approvazione definitiva delle due proposte di legge in materia di produzione di energie rinnovabili, che stasera, con l’illustrazione e il voto in Consiglio regionale, diventeranno una sola legge dal titolo “Disposizioni in materia di promozione e produzione di energia rinnovabile”.

Dopo il dibattito nelle commissioni, il provvedimento introduce disposizioni che ribaltano l’approccio finora seguito, superando le criticità che spesso portavano le proposte a essere valutate negativamente dalle commissioni Via, dalle comunità locali e dai comitati. «Con questa legge – spiega Giani – daremo una forte centralità ai Comuni: saranno loro ad individuare gli spazi appropriati per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, senza che investitori, imprese e cittadini debbano cercare da soli i terreni o magari puntino a realizzare impianti in aree non idonee o problematiche».

La nuova normativa prevederà, inoltre, un ruolo attivo delle aziende pubbliche di servizi che potranno realizzare impianti in aree pubbliche. «Faccio un appello a queste aziende – aggiunge il presidente – perché prevalgano investimenti per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili».

La legge attribuirà alla Toscana l’obiettivo di favorire almeno un 10% di produzione di energia dai pannelli fotovoltaici. «Questo ci consentirà di passare – come avevamo detto all’inizio della legislatura – dall’attuale 51% di produzione da geotermico, fotovoltaico, eolico e idroelettrico a due terzi, cioè al 66% di autoproduzione rispetto al fabbisogno di energia elettrica», sottolinea Giani.

«In un momento in cui le guerre e le trasformazioni epocali rendono la questione dell’energia sempre più centrale – conclude il presidente – la Toscana risponderà con una forte transizione verso le energie rinnovabili».