GROSSETO – Quindici anni di notizie, storie, volti e incontri. Quindici anni trascorsi a raccontare la Maremma, le sue comunità, le sue eccellenze e le sue trasformazioni. Il Giunco festeggia il suo compleanno con una nuova edizione di #maremmalocal, l’appuntamento annuale del nostro quotidiano digitale dedicato al territorio e ai suoi protagonisti.

L’evento si terrà mercoledì 2 dicembre, a partire dalle 18, nella sala conferenze di Grosseto Sviluppo, in via Giordania 225, a Grosseto. Una serata che riunirà imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e lettori per condividere i risultati di un anno di iniziative e festeggiare insieme un anniversario speciale.

Tre i momenti che caratterizzeranno l’edizione 2026 di #maremmalocal: la consegna dei riconoscimenti di BEST in Maremma, la premiazione dei protagonisti del tour dei presepi e il brindisi per i 15 anni de Il Giunco.

BEST in Maremma: premiamo le eccellenze del nostro territorio

Ad aprire la serata, alle 18, sarà la cerimonia di premiazione di BEST in Maremma, il contest ideato e promosso da IlGiunco.net per valorizzare le attività economiche della provincia di Grosseto attraverso il coinvolgimento diretto dei lettori.

Giunto alla settima edizione, il progetto ha raccolto quest’anno oltre 2.000 nomination e migliaia di voti. Dopo una prima fase dedicata alle segnalazioni dei lettori, sono stati individuati cinque finalisti per ciascuna delle otto categorie in gara. A decretare i vincitori sono stati i sondaggi organizzati sul canale WhatsApp del nostro quotidiano.

Un’iniziativa che mette al centro il rapporto tra le attività economiche e le comunità locali, dando visibilità a chi ogni giorno, attraverso il proprio lavoro, contribuisce a mantenere vivi i paesi, i centri storici e le città della Maremma.

Sono otto le categorie protagoniste del contest: ambulanti, barbieri e parrucchieri, centri estetici, fornai e pasticcieri, stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie e gelaterie. Complessivamente 40 posizioni da finalista, con attività provenienti da diverse località della provincia.

Tutti i vincitori di BEST in Maremma 2026

Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori e ai finalisti del contest. Ecco le attività che hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie:

Ambulanti: Stefania Shoes di Grosseto – 150 voti.

Barbieri e parrucchieri: Ricci e Capricci di Ribolla – 454 voti.

Centri estetici: Bbeauty di Grosseto – 232 voti.

Fornai e pasticcieri: Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano – 363 voti.

Gelaterie: Il Tropico di Grosseto – 225 voti.

Pizzerie: Ristorante Al Castello di Montemassi – 872 voti.

Ristoranti: Ristorante Al Castello di Montemassi – 963 voti.

Stabilimenti balneari: Il Balugano del Puntone – 490 voti.

A distinguersi nell’edizione di quest’anno è stato il Ristorante Al Castello di Montemassi, che ha conquistato il primo posto in due categorie, ottenendo complessivamente 1.835 preferenze.

QUI TUTTI I VINCITORI E LE CLASSIFICHE COMPLETE DI BEST IN MAREMMA 2026

Il tour dei presepi: le tradizioni del Natale in Maremma

Alle 19 spazio a #iltourdeipresepi, il progetto con cui Il Giunco racconta ogni anno il Natale attraverso una delle tradizioni più radicate nelle comunità maremmane.

Durante la serata saranno premiati i protagonisti dell’edizione 2025 e sarà lanciata ufficialmente la nuova edizione dell’iniziativa, in vista del Natale 2026, promossa in collaborazione con l’Ufficio comunicazione della Diocesi di Grosseto.

Un viaggio tra i presepi realizzati nelle chiese, nelle abitazioni e nei paesi del nostro territorio, alla scoperta della creatività, della passione e dell’impegno di chi contribuisce a mantenere viva questa tradizione.

Anche in questo caso saranno le comunità locali a diventare protagoniste del racconto, attraverso le immagini e le storie condivise sulle pagine del nostro quotidiano.

Raccontiamo la Maremma da 15 anni: il compleanno de Il Giunco

Alle 19.30 arriverà il momento dedicato al compleanno del nostro giornale.

Il Giunco compie 15 anni. Un traguardo importante per un progetto editoriale nato nel 2011 con l’obiettivo di offrire alla Maremma un’informazione locale digitale, quotidiana e vicina ai cittadini.

In questi anni abbiamo raccontato la cronaca e la politica, il mondo delle imprese e del lavoro, lo sport, la cultura, le tradizioni e il volontariato. Abbiamo seguito i cambiamenti del territorio, dando spazio alle grandi questioni della provincia di Grosseto, ma anche alle piccole storie che contribuiscono a costruire l’identità delle nostre comunità.

Quindici anni durante i quali è cambiato profondamente anche il mondo dell’informazione. Nuovi linguaggi, nuovi strumenti, social network, video e nuovi canali di comunicazione hanno trasformato il modo di raccontare le notizie e di entrare in relazione con i lettori.

A rimanere immutata è stata la volontà di mettere la Maremma al centro del nostro lavoro quotidiano.

La serata sarà quindi anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso: i lettori, i collaboratori, le realtà economiche, le istituzioni e le associazioni.

Un momento conviviale per festeggiare insieme i traguardi raggiunti e guardare alle nuove sfide che ci attendono.

#maremmalocal: una rete per valorizzare il territorio

L’edizione 2026 di #maremmalocal è organizzata da Il Giunco con il patrocinio della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con Anso, Associazione nazionale stampa online, e con il sostegno di Cna Grosseto, Confartigianato Imprese Grosseto e Confesercenti Grosseto.

Partner dell’iniziativa è Kalimero, studio di comunicazione e marketing.

Una rete di collaborazioni che testimonia il valore del rapporto tra informazione locale, mondo economico e territorio, nella convinzione che raccontare e promuovere le eccellenze della Maremma significhi contribuire alla crescita dell’intera comunità.