PITIGLIANO. Toscana protagonista grazie al Gratta e Vinci “Doppia Sfida Super”. Nell’ultima settimana a Pitigliano, in provincia di Grosseto, è stata realizzata una vincita da 20mila euro presso l’esercizio commerciale in via Roma, 95.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025 in Toscana la spesa complessiva relativa ai giochi (raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta stabile, attestandosi a 1,26 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente.
Segno positivo, invece, per la provincia di Grosseto, dove la spesa è salita a 71,14 milioni di euro, in aumento dell’1,9% rispetto ai 69,8 milioni registrati nei dodici mesi precedenti.