MARSILIANA. Le scuole di Marsiliana hanno celebrato la Giornata nazionale degli alberi, che ricorre il 21 novembre. Mercoledì 25 novembre circa 80 alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno partecipato alla messa a dimora di due piante appartenenti a specie autoctone dei boschi del territorio: una sughera e un acero campestre.

L’iniziativa, promossa dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana” di Firenze, è stata organizzata dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Manciano insieme alla dirigente scolastica Francesca Iovenitti, ai docenti e al Comune di Manciano, rappresentato dall’assessore alla Pubblica istruzione Daniela Vignali. Alla festa ha partecipato anche una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Manciano.

A coinvolgere gli alunni nella scoperta della natura e del patrimonio boschivo locale sono stati anche il dottore forestale Francesco Camarri e Ugo Camarri, professore di filosofia e fondatore del gruppo scout di Manciano, entrambi appassionati di natura e impegnati nell’educazione ambientale, che hanno messo a disposizione dei ragazzi le loro conoscenze ed esperienze.

Studenti e Carabinieri insieme, per la Giornata nazionale degli alberi

«Ringrazio i Carabinieri forestali di Manciano, in particolare il comandante Fabio Perillo, la dirigente scolastica Francesca Iovenitti, gli insegnanti e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa – dichiara l’assessore Daniela Vignali – Viviamo in un territorio che ha un grande patrimonio naturale ed è fondamentale che i bambini imparino fin da piccoli a conoscerlo e a rispettarlo. La collaborazione tra istituzioni e scuola è preziosa anche per questo».

La Giornata nazionale degli alberi rappresenta un appuntamento importante per le scuole del territorio, che ogni anno, grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali, hanno la possibilità di affrontare i temi dell’educazione ambientale attraverso esperienze concrete, come quella della piantumazione.

«Desidero ringraziare i Carabinieri forestali di Manciano, le insegnanti delle scuole di Marsiliana e i docenti Ugo e Francesco Camarri per interventi particolarmente coinvolgenti, che hanno saputo catturare l’attenzione anche dei più piccoli – aggiunge la dirigente scolastica Francesca Iovenitti – Per le nuove generazioni piantare un albero ha un significato profondo. È un gesto di cura verso il territorio e insieme un impegno che guarda lontano: chi mette a dimora una pianta oggi la vedrà crescere negli anni, e con essa la consapevolezza che l’ambiente è un bene comune da custodire. Esperienze come questa insegnano ai ragazzi che la tutela della natura passa anche dalle loro mani».