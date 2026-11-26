GAVORRANO – Due giorni di incontri, testimonianze, mostre e iniziative dedicate alla memoria e alla cultura della legalità. Gavorrano ospiterà il 29 e 30 novembre Giulia Migneco, giornalista e responsabile nazionale della comunicazione di Avviso Pubblico, e Maria Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato e Felicia Bartolotta, madre del giornalista e attivista ucciso dalla mafia.

Le iniziative, promosse dal Comune nell’ambito delle attività dedicate alla legalità e in collegamento con la Festa della Toscana 2026, culmineranno lunedì 30 novembre con l’intitolazione del Palazzo comunale a Peppino Impastato e Felicia Bartolotta, riconosciuti come vittime innocenti di mafia.

Il programma coinvolgerà cittadini, studenti e associazioni, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime e promuovere una cultura della giustizia e della responsabilità civile.

Gli incontri con cittadini e studenti

Il primo appuntamento è in programma domenica 29 novembre alle 19.30 nella frazione di Casteani, dove, grazie all’associazione Il Castello di Pietra, si svolgerà un incontro con i cittadini e le ospiti.

Lunedì 30 novembre, alle 9, Giulia Migneco e Maria Luisa Impastato saranno all’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino per incontrare gli studenti e parlare del libro Vittime innocenti di mafia, dedicato alle persone che hanno perso la vita per mano mafiosa.

Alle 10, nel Palazzo comunale di Gavorrano, saranno inaugurate due mostre alla presenza di personalità impegnate nell’antimafia sociale. La prima sarà dedicata alla tenuta di Suvignano, in provincia di Siena, sequestrata alla mafia e oggi di proprietà della Regione Toscana. La seconda sarà un’esposizione di fumetti curata dal Movimento delle Agende Rosse.

L’intitolazione a Peppino Impastato e Felicia Bartolotta

Alle 11 si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Palazzo comunale a Peppino Impastato e Felicia Bartolotta, madre del giornalista e attivista ucciso dalla mafia a Cinisi nel 1978.

Impastato è ricordato per la sua denuncia pubblica delle attività mafiose e per il coraggio con cui si oppose alla criminalità organizzata. La madre Felicia, dopo la morte del figlio, portò avanti per oltre vent’anni una battaglia per la verità e la giustizia, insieme all’altro figlio Giovanni, contribuendo a ottenere la condanna del boss Gaetano Badalamenti, mandante dell’omicidio.

L’intitolazione, sottolinea l’assessore alla Legalità Massimo Borghi, non vuole essere soltanto un omaggio alla memoria, ma anche un impegno per la comunità.

«L’intitolazione del Palazzo comunale non è solo un omaggio pur doveroso a due persone, ma un impegno collettivo a non dimenticare e a costruire una comunità più giusta e consapevole», afferma Borghi, coordinatore regionale per la Toscana di Avviso Pubblico.

Le iniziative intendono rafforzare il legame tra memoria storica e responsabilità del presente, portando Gavorrano tra i Comuni impegnati nella diffusione della cultura della legalità e nel contrasto alle mafie e alla corruzione.