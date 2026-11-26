FOLLONICA – Un altro importante intervento per la rigenerazione dell’area ex Ilva di Follonica entra nella sua fase attuativa. È stato infatti approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per il recupero dell’Officina Cilindri, destinata a ospitare la nuova sede della Scuola di Musica, per un investimento complessivo di 1.835.237 euro.

L’intervento è stato inserito nella strategia di rigenerazione urbana dell’area Ilva, finanziata attraverso il programma europeo FESR 2021-2027, a seguito della rimodulazione voluta dall’Amministrazione Buoncristiani e favorevolmente esaminata dagli organismi regionali competenti.

“La rigenerazione dell’Ilva rientra in una strategia di trasformazione urbana molto più ampia, con la quale vogliamo fare di quest’area il vero parco urbano della città – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – In questa prospettiva assumono particolare importanza l’apertura del varco nel muro magonale e la riorganizzazione del Parco Centrale, con l’apertura dell’area mercatale alla sosta, il cui progetto esecutivo è stato approvato la scorsa settimana”.

“Inoltre, proprio per dare maggiore consistenza alla componente verde dell’Ilva abbiamo candidato l’area al bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per la rinaturalizzazione dei suoli urbani, attraverso il quale auspichiamo di ottenere importanti risorse per incrementare ulteriormente le superfici verdi. Il disegno complessivo è quello di ricucire parti della città fino a oggi separate, alleggerire il centro dal traffico veicolare, favorire la mobilità ciclopedonale e insediare nell’Ilva funzioni che la rendano frequentata durante tutto l’anno”.

“La nuova Scuola di Musica contribuirà a questo obiettivo, arricchendo l’offerta culturale della città e mettendo a disposizione di studenti, musicisti e associazioni spazi adeguati alla formazione e alla produzione musicale, a pochi passi dal Teatro Fonderia Leopolda“.

Il progetto prevede il recupero architettonico e strutturale dell’immobile, la realizzazione di nuovi impianti, l’efficientamento energetico e una particolare attenzione alla qualità acustica degli ambienti, in relazione alla loro destinazione musicale. È prevista anche una sala di registrazione.

“Il recupero dell’Officina Cilindri permetterà di restituire alla città un altro edificio del suo patrimonio industriale, da tempo inutilizzato – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti – La destinazione a Scuola di Musica ha richiesto una progettazione particolarmente attenta alle caratteristiche acustiche e impiantistiche degli ambienti, nel rispetto dell’identità architettonica dell’immobile. Con la conclusione della progettazione esecutiva prosegue il lavoro degli uffici per portare a realizzazione i numerosi interventi previsti nell’area Ilva, nel rispetto delle scadenze imposte dai finanziamenti europei“.

L’Amministrazione comunale procederà ora al completamento dell’iter di ammissione al finanziamento della nuova operazione, in coordinamento con Regione Toscana e Sviluppo Toscana, cui seguirà l’avvio della procedura di gara.