GROSSETO – Si è laureato con 110 in Fisioterapia all’Università di Siena il grossetano Tommaso Geraci, con una tesi dal titolo Etichettare il dolore aspecifico di spalla: la comunicazione del clinico, come condiziona le credenze del paziente?.
La tesi: parole del clinico e credenze del paziente
Il lavoro affronta il tema dell’etichettatura del dolore aspecifico di spalla e si chiede in che modo la comunicazione del clinico condizioni le credenze del paziente. Si definisce aspecifico il dolore per il quale non è possibile individuare una causa anatomica precisa.
Il traguardo
Con la laurea in Fisioterapia e il voto di 110, Tommaso Geraci ha concluso il percorso di studi all’Università di Siena.
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