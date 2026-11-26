CIVITELLA PAGANICO – Un nuovo Centro antiviolenza apre a Paganico, nel comune di Civitella Paganico. L’inaugurazione si è svolta ieri, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il nuovo spazio nasce per offrire ascolto, sostegno e strumenti a chi vive situazioni di violenza, con l’obiettivo di accompagnare le donne verso percorsi di libertà e autonomia.

A darne notizia è la presidente Susi Esposito, che sottolinea l’importanza del nuovo presidio e ringrazia le persone e le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Il centro potrà contare su un gruppo composto da psicologhe e volontarie, impegnate nell’attività di accoglienza e sostegno. L’inaugurazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di tutela dei diritti delle donne e nel rafforzamento dei servizi sul territorio.

«Serve una rete tra associazioni»

Esposito richiama anche la necessità di rafforzare la collaborazione tra le realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere. Pur riconoscendo la partecipazione e le numerose iniziative organizzate a Grosseto per il 25 novembre, la presidente esprime rammarico per la frammentazione degli interventi.

«Crediamo fermamente che la collaborazione tra associazioni sia fondamentale. Solo facendo rete, unendo competenze, esperienze e risorse, possiamo raggiungere risultati ancora più importanti», afferma, sottolineando come l’unità tra le realtà del territorio sia ancora un obiettivo da raggiungere. L’appello è rivolto a tutte le associazioni e organizzazioni interessate a collaborare: «La nostra porta è aperta a tutte le associazioni e a tutte le realtà che desiderano collaborare concretamente per i diritti e la tutela delle donne. Non servono protagonismi, ma un obiettivo comune: lavorare insieme».

I ringraziamenti per il nuovo presidio

Un ringraziamento particolare è rivolto alla sindaca Alessandra Biondi, a Milena Scheggi, presidente delle Pari opportunità del Comune di Civitella Paganico, alla consigliera comunale Benedetta Zuffi e alla dottoressa Simona Bellugi, che ha messo a disposizione lo spazio destinato ad accogliere il centro.

La presidente conclude ribadendo l’impegno a proseguire il lavoro con determinazione e spirito di collaborazione: «La lotta alla violenza sulle donne non può essere una battaglia individuale, ma una responsabilità collettiva».

L’apertura del nuovo Centro antiviolenza a Paganico si inserisce così nel percorso di rafforzamento dei servizi di ascolto e tutela, con l’obiettivo di offrire alle donne un punto di riferimento e un sostegno concreto.