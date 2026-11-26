Massa Marittima. Sarà inaugurato sabato 28 novembre, alle ore 15.30, il grande murale realizzato dall’artista Carlo Cialli sulla facciata del Museo Subterraneo, in via Corridoni. L’opera, commissionata dal Comune di Massa Marittima, si sviluppa su una superficie di 7 metri per 7, coprendo circa 50 metri quadrati e rappresenta un omaggio al mondo della miniera e alla sua storia, attraverso le diverse epoche che hanno segnato il territorio delle Colline Metallifere.

Un intervento artistico di grande impatto, pensato per dialogare con l’architettura razionalista dell’edificio e anticipare, già dall’esterno, i contenuti e le testimonianze custoditi all’interno del Museo Subterraneo.

La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione della sindaca Irene Marconi, di Renato Vanni, presidente della Massa Marittima Multiservizi, dell’artista Carlo Cialli e del curatore Alessandro Cristiani. Per l’occasione si esibirà il Coro Polifonico dei Minatori di Santa Barbara. Al termine della cerimonia sarà possibile visitare il Museo Subterraneo e la sede del Gruppo Mineralogico Massetano, per un pomeriggio dedicato all’arte, alla cultura e alla riscoperta della storia mineraria di Massa Marittima. Prevista inoltre la partecipazione di Gianna Tuttapanna.

«Un’opera capace di unire arte, memoria e identità»

«La storia mineraria di Massa Marittima ha profondamente segnato il paesaggio, l’economia e la vita delle nostre comunità – afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima –. Volevamo che anche la facciata del Museo Subterraneo raccontasse questa storia, diventando un elemento di richiamo e un invito a entrare all’interno della struttura museale. Abbiamo affidato questo importante progetto a Carlo Cialli, un artista che conosce bene il territorio e le sue radici minerarie. Il risultato è un’opera di grandi dimensioni, che vi invito a scoprire sabato, capace di unire arte contemporanea, memoria e identità, valorizzando ulteriormente uno spazio culturale importante per la città».

«È stato un onore immenso ricevere questa commissione e realizzare questo murale, sia per le mie origini sia per l’amore che nutro verso la città di Massa Marittima – commenta l’artista Carlo Cialli –. Inoltre, è la prima volta che una mia opera riceve l’approvazione delle Soprintendenze ai Beni Culturali. Ringrazio anche il direttore dei lavori, l’architetto Domenico Arena. Ho voluto ritrarre uno spaccato di una realtà fondamentale come quella mineraria, trattando la parete con profondo rispetto verso i colori di quel quartiere ma soprattutto verso il passato di ogni massetana e massetano».