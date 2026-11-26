GROSSETO – Un ambulatorio abusivo di medicina estetica allestito in un appartamento: lo ha scoperto la Guardia di finanza, che ha indagato una donna per esercizio abusivo della professione medica e lesioni colpose. I militari del comando provinciale di Grosseto hanno individuato una donna che si presentava come medico e che, nella propria abitazione in città, aveva allestito un vero e proprio studio professionale. Lì, in assenza delle autorizzazioni previste, effettuava trattamenti e interventi di medicina estetica.

Dalla denuncia ai controlli

Le indagini dei finanzieri del Gruppo di Grosseto, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica, sono partite dalla denuncia di una cliente rimasta lesionata da un trattamento estetico. Per verificare quanto denunciato, i militari hanno monitorato con attenzione i contenuti pubblicati online e svolto servizi di osservazione.

Gli accertamenti hanno mostrato che la donna pubblicizzava sui propri profili social trattamenti estetici invasivi, soprattutto iniezioni sottocutanee di prodotti farmaceutici che richiedono diagnosi e prescrizione medica.

Cosa è stato sequestrato

La perquisizione nell’abitazione, disposta dall’autorità giudiziaria, ha rafforzato il quadro delle indagini. Oltre a un macchinario professionale per l’epilazione laser e la rimozione dei tatuaggi e a un lettino, i finanzieri hanno sequestrato numerosi prodotti farmaceutici per trattamenti estetici, alcuni anche scaduti, che potevano essere somministrati solo da medici o da figure professionali specializzate.

Si tratta di 15 scatole di dispositivi medici iniettabili per uso intradermico (filler, biorivitalizzanti, biostimolanti), di dispositivi e trattamenti per body contouring, di soluzioni professionali rivitalizzanti per il cuoio capelluto e di numerose fiale di prodotti, diverse delle quali con informazioni solo in cirillico. Sequestrati anche dieci bisturi, filo per suture sia interne sia esterne, un barattolo di anestetico e oltre 250 tra aghi, siringhe e flaconi disinfettanti.

Condizioni igieniche e accertamenti sui profitti

Tutto questo, secondo la Guardia di finanza, avveniva in assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie e senza i dispositivi salvavita necessari ad affrontare eventuali complicanze, esponendo i pazienti a gravi pericoli per la salute. I trattamenti e le prestazioni, sempre secondo i finanzieri, venivano proposti in totale evasione d’imposta.

La responsabile è indagata per esercizio abusivo della professione medica e lesioni colpose. Sono stati avviati anche approfondimenti economico-finanziari per ricostruire l’entità dei profitti illeciti e sottratti a tassazione. Per l’indagata vale la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

La Guardia di finanza sottolinea che l’operazione conferma il costante impegno nel contrasto alle attività illecite che alterano il mercato a danno delle imprese oneste e che rappresentano un pericolo immediato per la salute pubblica.

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