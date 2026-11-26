GROSSETO – L’organizzazione provinciale rilancia l’appello di Cia Toscana: «La nostra provincia assorbe oltre la metà delle richieste regionali. Difendiamo il suolo fertile, le produzioni di qualità e il vero agrivoltaico guidato dagli agricoltori».

«Condividiamo pienamente la posizione espressa da Cia Toscana all’indomani del via libera del Consiglio regionale alla legge sulle aree idonee: dare regole certe alla transizione energetica è necessario, ma non può avvenire sacrificando il suolo agricolo e la capacità produttiva delle aziende. Un principio che, per la provincia di Grosseto, assume oggi i contorni di una vera e propria emergenza territoriale».

Così Cia Agricoltori Italiani Grosseto, per voce del presidente Edoardo Donato, interviene sul provvedimento regionale, accendendo i riflettori sul peso eccessivo che il territorio maremmano sta subendo nella corsa alle energie rinnovabili.

«Come ha giustamente ribadito il presidente regionale Valentino Berni, è positivo che la legge abbia recepito diverse proposte di Cia a tutela delle aree agricole di pregio e del ruolo centrale delle imprese – afferma Donato –. Ora però la sfida si gioca tutta sull’applicazione concreta della norma, perché in provincia di Grosseto la pressione ha già superato il limite di guardia.

Sul nostro territorio si concentra infatti oltre la metà delle istanze di tutta la Toscana per grandi impianti industriali: quasi cinquanta progetti di taglia utility-scale tra maxi-eolico, con oltre 120 aerogeneratori tra colline interne e fascia costiera, e vaste distese di fotovoltaico e agrivoltaico a terra che rischiano di impegnare tra i 1.300 e i 1.800 ettari di terreni agricoli, di cui oltre 400 nella sola piana grossetana. Tutto questo in una provincia che fa già ampiamente la propria parte per la decarbonizzazione regionale grazie alla produzione storica della geotermia amiatina e agli impianti già operativi».

In linea con quanto indicato da Cia Toscana, Cia Grosseto ribadisce che la priorità assoluta deve restare il recupero delle superfici già compromesse — tetti di fabbricati industriali e agricoli, cave dismesse, aree industriali e infrastrutture — azzerando il consumo di suolo fertile. Massima allerta anche sul fronte dell’agrivoltaico, che in Maremma rappresenta la stragrande maggioranza delle nuove istanze solari.

«Non possiamo tollerare che dietro l’etichetta dell’agrivoltaico si nascondano grandi impianti fotovoltaici a terra che finiscono per sottrarre terreni alle coltivazioni – prosegue Donato, riprendendo il monito regionale –. Il vero agrivoltaico deve garantire la piena continuità dell’attività agricola, il reddito delle aziende e il protagonismo diretto degli agricoltori, non diventare lo strumento per grandi operazioni speculative guidate da fondi esterni che stravolgono il tessuto rurale della nostra pianura e delle nostre colline».

Per l’organizzazione grossetana sarà decisivo il monitoraggio puntuale sull’attuazione della legge, costruito in stretto raccordo con i Comuni e le rappresentanze agricole, affinché vengano valutati con rigore gli effetti cumulativi ed evitati squilibri territoriali.

«La Maremma non può essere trattata come la centrale energetica a cielo aperto della Toscana – sottolinea la direttrice di Cia Grosseto, Sabrina Rossi –. Il nostro territorio fonda la propria economia su filiere agroalimentari d’eccellenza, zootecnia, paesaggio e turismo rurale: compromettere l’equilibrio tra produzione energetica e tenuta agricola significa mettere a rischio il futuro di centinaia di imprese e la nostra stessa sovranità alimentare».

«Gli agricoltori maremmani non sono contrari alle energie pulite – conclude il presidente Donato –: siamo da sempre i primi custodi del territorio e dell’ambiente. Proprio per questo chiediamo che la transizione ecologica sia equa, diffusa sull’intero territorio regionale e costruita insieme a chi la terra la lavora ogni giorno. Cia Grosseto vigilerà passo dopo passo su ogni iter autorizzativo affinché la nuova legge protegga davvero il lavoro agricolo e l’identità della nostra provincia.