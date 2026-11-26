GROSSETO. Una buona partecipazione di pubblico ha salutato l’incontro alla sala del Consiglio provinciale nella giornata di ieri, 25 novembre, promosso dalla Consulta dello Sport Provinciale con esperti del settore sanitario e la testimonianza del giornalista Roberto Di Sante.

L’iniziativa “Passi di rinascita”, promossa dalla Consulta dello Sport Provinciale guidata dal presidente Amedeo Gabbrielli con l’importante supporto di Gabriella Corzani e di Rita Gozzi, ha riscosso un vivo interesse grazie sicuramente all’attualità dei temi trattati, a relatori di spessore e a interventi semplici ma di grande significatività.

Ad aprire e moderare la serata è stato il dottor Pacifici, che ha presentato un quadro aggiornato sull’incidenza del disagio giovanile e dei disturbi psichici e depressivi nella popolazione anziana, evidenziando la necessità di attivare reti di supporto e soluzioni concrete per affiancare chi attraversa momenti di fragilità.

Il dottor Pisanelli, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello, ha approfondito l’aspetto clinico riportando dati significativi: negli ultimi cinque anni si è assistito a un sensibile incremento degli accessi al pronto soccorso da parte di giovani, adulti e anziani con quadri depressivi e problematiche che, in diversi casi, evolvono in situazioni di particolare gravità.

Particolarmente toccante la testimonianza del giornalista Roberto Di Sante, autore di diversi libri dedicati alla propria esperienza personale. Di Sante, intervenuto grazie al coinvolgimento di Ady Franchi, ha raccontato il percorso che lo ha portato a uscire da una profonda depressione vissuta nel 2013: attraverso la corsa ha trovato la forza di reagire, arrivando a tagliare il traguardo della maratona di New York e a riscoprire il valore della vita.

A chiudere la serata è stato il dottor Franco Simoni, che con linguaggio chiaro e diretto ha illustrato i benefici dell’attività fisica sul benessere psicofisico, fornendo indicazioni pratiche su modalità, frequenza e durata dell’esercizio per consentire a chiunque di avvicinarsi al movimento in sicurezza.

La Consulta dello Sport Provinciale intende infine rivolgere un sentito ringraziamento «Ai relatori, a tutti i partecipanti e un saluto particolare ad Ady Franchi per la preziosa ed importante collaborazione per l’organizzazione dell’evento e per aver reso possibile la presenza di Roberto Di Sante – dice in una nota la Consulta – estendendo la gratitudine ai dottori Pacifici, Pisanelli e Simoni e ai numerosi cittadini che hanno preso parte all’iniziativa».