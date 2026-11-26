FOLLONICA – Nel periodo compreso tra il 25 novembre e il 10 dicembre, il Soroptimist International si attiva per la lotta alla violenza di genere.

Anche il club di Follonica e Colline Metallifere ha avviato una serie di iniziative mirate alla sensibilizzazione sul tema, purtroppo divenuto negli ultimi anni un fenomeno in crescita che non accenna a diminuire.

“Solo presso la caserma dei Carabinieri di Follonica dove nel 2024 abbiamo aperto Una stanza tutta per sé – sottolinea la presidente Chiara Pierini – ci sono stati 31 accessi. Un numero troppo alto per una comunità piccola come la nostra. Il nostro intento è quello di contribuire e dare un sostegno anche alle associazioni che si occupano della gestione dell’emergenza. Per questo il 10 dicembre sarà organizzata una cena da cui estrapoleremo una donazione in favore dell’Olympia de Gouges”.

“Nel frattempo, sono stati illuminati di arancione il palazzo del Comune di Follonica e di Monterotondo Marittimo che hanno risposto al nostro invito con entusiasmo e condivisione. Naturalmente lo sarà anche la Caserma dei Carabinieri della città che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione che ci ha sempre dimostrato”.

Venerdì 27 novembre invece, sarà presentato, insieme alla Commissione Pari Opportunità, il libro di Dionora Tinti “Non basta sopravvivere“. Un racconto storico ed umano dove le donne, con il loro passato e le risorse trovate nelle più dure difficoltà, riescono comunque a trovare con caparbietà il senso di una serie di coincidenze apparentemente casuali.

L’appuntamento è in Pinacoteca alle ore 17. Presenti la scrittrice e la giornalista Lina Senserini che condurrà l’intervista.