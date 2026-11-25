GROSSETO – Un fine settimana ricco di impegni per il Grosseto Rugby, con i giovani atleti protagonisti sui campi di Bellaria, Rosignano e Faenza. Dall’entusiasmo dei più piccoli alle importanti sfide delle categorie superiori, non sono mancati impegno, spirito di squadra e belle soddisfazioni.

Anche quando si è da soli, non si rinuncia alla voglia di giocare. Sergio è stato l’unico atleta Under 8 maremmano disponibile per il raggruppamento a Bellaria con la maglia amica del Livorno, senza farsi scoraggiare e decidendo di scendere in campo. Accolto con grande entusiasmo dai compagni amaranto, Sergio ha dato dimostrazione di coraggio, passione e spirito rugbistico, perché in questa disciplina nessuno è mai davvero solo e ogni occasione è buona per condividere divertimento e amicizia.

Bella prova per i tre piccoli atleti dell’Under 10, Brando, Leonardo e Achille, che a Rosignano sono scesi in campo insieme ai padroni di casa. I baby biancorossi hanno dimostrato un ottimo gioco di squadra, tanta grinta e grande voglia di divertirsi e lottare su ogni pallone.

Una giornata speciale soprattutto per Achille, che ha festeggiato un traguardo importante mettendo a segno le sue prime due mete.

Ottimo sabato per l’Under 14, impegnata nel triangolare di Rosignano. I grossetani Marco Faraci, Teseo Golini e Matias Dilillo hanno rivestito la maglia amica del Tirreno Rugby Club dal primo minuto di gioco e conquistato due belle vittorie, mostrando carattere e determinazione nel 17-5 a spese del Livorno 1931 e il più equilibrato ma non meno avvincente 17-14 a danno del Seto.

Domenica è andata in scena la prima delle otto partite del campionato interregionale Under 16. Il Tirreno Rugby Club ha affrontato in trasferta il Faenza, imponendosi con un netto 82-5.

Una partenza decisamente convincente per i ragazzi, che hanno inaugurato nel migliore dei modi questo importante percorso. Tra i convocati gli inossidabili biancorossi Golini e Madeddu, entrambi scesi in campo per dare il proprio contributo alla squadra.

Cresce l’attesa per le ragazze della seniores femminile Lupe di Mare che Domenica 29 novembre, a partire dalle 12:00, sul campo di casa del Rufus San Vincenzo ospiteranno la seconda tappa della Coppa Italia Seven. “Una giornata di rugby, grinta e spettacolo – hanno commentato i tecnici – vi aspettiamo numerosi a bordo campo per sostenere le nostre ragazze e fare il tifo per loro”.