GROSSETO – Un passaggio importante per il futuro universitario della città. La Giunta comunale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Grosseto e l’Università degli Studi di Siena per coordinare l’offerta universitaria sul territorio, individuare uno o più corsi di laurea da attivare a Grosseto e preparare il percorso di accreditamento presso la nuova sede di via Saffi.

L’accordo segna un ulteriore e significativo passo avanti nel percorso volto a confermare e consolidare la presenza dell’Università di Siena a Grosseto, con l’ambizione di rendere la città una sede universitaria ufficiale dell’Ateneo. Il protocollo prevede la costituzione di un tavolo stabile di confronto e collaborazione tra le due istituzioni, con il coinvolgimento della Fondazione Polo Universitario Grossetano Ets, per individuare una proposta formativa sostenibile e verificarne i requisiti didattici, organizzativi, strutturali ed economici.

La sede individuata è una parte del compendio comunale di via Saffi, realizzato grazie alle risorse del Pnrr nell’ambito del programma Pinqua e al cofinanziamento del Comune di Grosseto. Un investimento strategico che potrà diventare un punto di riferimento per la formazione universitaria, la crescita culturale e lo sviluppo del territorio.

“Questo accordo rappresenta un risultato importante per Grosseto e per il suo futuro – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Stiamo lavorando per dare alla città una presenza universitaria sempre più solida, capace di offrire nuove opportunità ai giovani e di attrarre studenti anche da fuori provincia. L’obiettivo è fare di Grosseto una vera sede universitaria dell’Università di Siena, valorizzando gli spazi di via Saffi e un investimento pubblico importante”.

“Questo è un momento storico per la Città di Grosseto: con l’approvazione di questo protocollo entriamo in una fase operativa fondamentale – afferma l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Non ci limitiamo a confermare una collaborazione già esistente, ma avviamo un percorso strutturato per creare una sede universitaria riconosciuta, individuare i corsi di laurea più adatti alle caratteristiche del nostro territorio e per costruire tutte le condizioni necessarie al loro accreditamento. Vogliamo che Grosseto possa finalmente contare su una presenza universitaria stabile, in grado di ampliare l’offerta formativa e creare nuove prospettive per le future generazioni”.

Il protocollo avrà una durata di tre anni e non comporta, al momento, trasferimenti finanziari né nuovi oneri per il bilancio comunale. L’eventuale concessione degli spazi di via Saffi e la loro destinazione stabile a sede universitaria saranno oggetto di successivi e specifici provvedimenti, secondo le competenze degli organi comunali.

L’attivazione dei corsi resterà subordinata alle decisioni degli organi accademici, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa e al completamento delle procedure di accreditamento ministeriale.