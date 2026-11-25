GROSSETO – Una giornata ricca di soddisfazioni, medaglie e importanti piazzamenti per la Polisportiva Barbanella Uno di Grosseto quella alla finalissima del Tuscany Game, disputato al Palazzetto dello Sport di Montevarchi.

La classifica finale della Tuscany Game è stata determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nella terza prova regionale e di quelli conquistati nella gara conclusiva. Le ginnaste che hanno raggiunto il primo posto nelle rispettive categorie hanno conquistato l’ambito titolo di Campionesse Regionali, portando ancora una volta in alto i colori della società grossetana.

Numerosi i risultati di prestigio ottenuti dalle atlete della Polisportiva Barbanella Uno, impegnate nelle diverse categorie e livelli.

Nella LD3 Avanzato, primo posto per Luce Girelli (J2). Stesso piazzamento nella LC3 Avanzato per Ede De Santis (A2) e Gioia Greco (A3), mentre per Aurora Romiti (A3), Mia Del Ghianda (A4) e Martina Radiconi (S1) è arrivato un argento.

Nella LD3 Base Emma Mori (A3) e Giulia Lori (A5) hanno fatto loro il primo posto; terzo piazzamento per Miriam Di Gregorio (A3) e secondo per Perla Girelli (A4). Vittoria nella LC3 Base per Margherita Rossi (A2) e Maria Giselle Gaggioli (A3).

Tutto biancorosso il podio della LB3 Base con l’oro di Carlotta Mainardi (J1), l’argento per Susanna Cerretti (J2) e il bronzo di Evaluna Mori (A1). Quarta classificata Sofia Masi (A5), quinta Rebecca Pegoraro (A4) e sesta Maria

Orlandi (A4). Infine, sfiora il podio nel l’LB3 Avanzato Viola Bentivoglio (J1).

Un bilancio decisamente positivo per la Polisportiva, che festeggia numerose vittorie, podi e piazzamenti, frutto dell’impegno, della costanza e della passione dimostrati dalle proprie ginnaste durante tutto il percorso regionale.

Con la Finalissima della Tuscany Game si conclude il percorso delle prove regionali, ma per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno la stagione continua: il prossimo appuntamento sarà il Campionato Nazionale Rimini Winter.