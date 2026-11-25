Foto di repertorio

GROSSETO – Il conto alla rovescia è quasi terminato. Venerdì 27 novembre, sul ring di Rust, in Germania, Eduardo “Dado” Giustini affronterà Labinot Xhoxhaj con in palio il titolo europeo EBU dei pesi massimi. Un appuntamento storico per il pugilato italiano, che attende un campione continentale nella massima categoria dal giugno 2005, anno del successo di Paolo Vidoz. Per Giustini si tratta del match della vita, preparato meticolosamente per oltre cinque mesi sotto la guida del maestro Leonardo Turchi e con il costante supporto del team di Rosanna Conti Cavini e Monia Cavini.

“A Eduardo teniamo tantissimo – precisa la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – e non lo lasceremo solo. Con lui partirà tutto il team per essere al suo fianco”. Del pugile fiorentino è apprezzabile la crescita professionale, come spiega la manager Monia Cavini: “Nel suo percorso è cresciuto dentro e fuori dal ring, costruendo una bellissima famiglia. Sono sicura che disputerà un grande match”.

A sostegno del pugile di San Frediano anche Fabrizio Corsini, il presidente della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”: “Sappiamo che è un incontro difficile per Dado che però ha acquisito la giusta maturità per affrontare avversari di questo livello. Si merita di riportare la cintura in Italia”.

Di contro il pugile kossovaro Labinot Hhoxhaj si presenta all’appuntamento da imbattuto, con uno score di 22 successi e un pari. L’impresa è di quelle ardue per Giustini, ma il verdetto verrà scritto solo sul ring della Europa-Park Arena di Rust.