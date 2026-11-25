CAMPIGLIOLA. Vino come patrimonio culturale, espressione dell’identità dei territori, risorsa strategica per l’economia nazionale e parte integrante della tradizione gastronomica italiana. Un prodotto che racchiude secoli di storia, lavoro, cultura che non si finiscono mai di raccontare.

A richiamare l’attenzione sulla necessità di una narrazione più articolata del settore vitivinicolo italiano è Riccardo Lepri, proprietario della Tenuta Montauto, azienda vitivinicola situata in località Campigliola, nel comune di Manciano, nel cuore della Maremma toscana. Lepri rivolge un appello affinché il dibattito pubblico sappia coniugare il rigore scientifico nella comunicazione dei rischi legati al consumo di alcol con il riconoscimento del valore culturale, economico e sociale del vino.

«A forza di parlare del vino come si parla di un problema da risolvere, ci siamo quasi dimenticati di una scena semplicissima. Qualcuno allunga la mano per versarti un dito di rosso, il piatto è ancora caldo e quello che aveva detto “passo solo per un saluto” è ancora lì, con la giacca sulla sedia, a raccontarti com’è andata davvero. Quando parliamo di vino, parliamo anche di questo. E quell'”anche”, nel dibattito di oggi, sta diventando sempre più piccolo», dichiara Lepri.

Il vino come espressione dell’identità culturale italiana

Il valore delle tradizioni enogastronomiche italiane trova riscontro anche nei riconoscimenti internazionali. Nel dicembre 2025 l’Unesco ha iscritto la cucina italiana nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, riconoscendone la diversità bioculturale, la dimensione sociale e il ruolo nella trasmissione di conoscenze e tradizioni tra le generazioni.

Già nel 2010, nella decisione con cui ha riconosciuto la Dieta Mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, l’Unesco menzionava espressamente il vino nella descrizione delle tradizioni alimentari mediterranee, nel rispetto delle credenze delle singole comunità, individuando nella condivisione dei pasti un elemento fondamentale dell’identità e della continuità culturale.

A testimoniare il profondo legame tra vitivinicoltura, storia e territori sono inoltre le iscrizioni nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, nel 2014, e delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, nel 2019.

«Da secoli, in Italia, intorno al vino si lavora, si mangia, si discute. C’è sapere, oltre che sapore, nella nostra cultura gastronomica. C’è chi ha coltivato la vigna, chi ha fatto il vino, chi ha cucinato e chi ha apparecchiato per qualcun altro. Provate a raccontare la cucina italiana lasciando fuori tutto questo, vino compreso, e vediamo quanta Italia resta», prosegue Lepri.

Una filiera da 7,8 miliardi di euro di esportazioni che necessita di un’informazione scientificamente corretta

Il vino rappresenta anche una risorsa strategica per l’economia nazionale. Secondo i dati diffusi da Ismea in occasione di Vinitaly 2026, Lepri ricorda che nel 2025 l’Italia ha confermato la propria leadership mondiale nella produzione di vino, con circa 44 milioni di ettolitri prodotti e 21 milioni di ettolitri esportati. Con 7,8 miliardi di euro di esportazioni, il Paese si è inoltre confermato secondo esportatore mondiale in valore.

Numeri che testimoniano la rilevanza di una filiera che coinvolge imprese agricole, cantine, ristorazione, distribuzione e turismo, contribuendo alla valorizzazione dei territori, alla tutela dei paesaggi rurali e alla riconoscibilità del Made in Italy nel mondo. Una realtà produttiva fatta di competenze, investimenti e tradizioni che si tramandano e si rinnovano attraverso le generazioni.

Il riconoscimento di questo patrimonio non può prescindere da una rigorosa informazione sui rischi per la salute. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, il consumo di bevande alcoliche è associato causalmente ad almeno sette tipologie di tumore. Il rischio aumenta anche a bassi livelli di consumo e non è stata individuata una soglia al di sotto della quale il rischio oncologico possa considerarsi assente.

«Non si tratta di negare o ridimensionare le evidenze scientifiche, né di sottrarre il vino alle politiche di prevenzione. Si tratta di riconoscere la complessità di ciò di cui stiamo parlando. Il vino contiene alcol, ma dietro quel vino ci sono anche una vigna, un’annata, un territorio, le donne e gli uomini che lo hanno prodotto, investendovi risorse, competenze e anni di lavoro. Chi fa informazione può raccontare entrambe le cose. Anzi, dovrebbe», sottolinea Lepri.

La convivialità e il valore delle relazioni umane. «Necessario raccontare il vino oltre la gradazione alcolica»

Al centro della riflessione di Lepri vi è anche il valore della convivialità, intesa come occasione di incontro, dialogo, condivisione e trasmissione delle tradizioni, indipendentemente dalla scelta individuale di consumare o meno bevande alcoliche. Una dimensione della cultura italiana che trova nella tavola uno dei suoi luoghi di espressione più rappresentativi.

«Passiamo giornate intere a rispondere a messaggi, a saltare da una notizia all’altra, a vedere la faccia di cento persone senza sederci più accanto a nessuno. Poi capita di ritrovarsi a tavola e, per una volta, di lasciare il telefono dov’è. Si mangia, si ascolta, si conversa. E magari si resta lì un po’ di più. È una cosa da poco, finché non ci accorgiamo di quanto di rado ce la concediamo. Ed è anche questo che ci rende umani», aggiunge Lepri.

Da qui l’invito di Lepri al mondo dell’informazione a rappresentare il vino italiano nelle sue molteplici dimensioni, senza contrapporre le esigenze di tutela della salute pubblica alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo nazionale. Affiancando la divulgazione delle evidenze scientifiche al racconto dei territori, delle imprese, delle professionalità e delle tradizioni che caratterizzano il settore vitivinicolo italiano.

«È a tutti gli organi di stampa che mi rivolgo. Andate nelle vigne. Fatevi raccontare da chi le lavora che cosa costa tenerle in piedi. Chiedete a un cuoco perché con quel piatto abbinerebbe quel vino. Raccontate le storie delle imprese, delle famiglie e dei territori che custodiscono e rinnovano questo patrimonio. E quando il discorso pubblico si fa sbrigativo, prendetevi lo spazio per raccontare ciò che resta fuori. Perché se del vino, alla fine, resta soltanto la gradazione alcolica, abbiamo lasciato fuori dal racconto un bel pezzo di come viviamo e di chi siamo», conclude Riccardo Lepri.