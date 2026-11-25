GROSSETO – Si è laureata con 110 in Tecniche di laboratorio biomedico all’Università di Siena la grossetana Andrea Federica Polimeno, con una tesi sull’Alzheimer e sul Creutzfeldt-Jakob dal titolo La diagnosi differenziale in laboratorio tra la malattia di Creutzfeldt-Jakob e la malattia di Alzheimer: il ruolo della t-tau e p-tau. Un lavoro nato da un’esperienza personale: la malattia del padre.

La tesi: il ruolo della t-tau e della p-tau

Il lavoro affronta la diagnosi differenziale in laboratorio tra la malattia di Creutzfeldt-Jakob e la malattia di Alzheimer, concentrandosi sul ruolo della t-tau e della p-tau. Si tratta delle due forme, totale e fosforilata, della proteina tau, biomarcatori che si possono misurare in laboratorio. La correlatrice è Chiara Cioni.

Una tesi nata dalla malattia del padre

«La tesi nasce ispirata dalla malattia del padre, nel 2022, e dalla consapevolezza dell’importanza che il lavoro in laboratorio può avere nel dare risposte». Un’esperienza vissuta in famiglia che è diventata il filo conduttore del percorso di studi.

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