GROSSETO – Uno spettacolo di eleganza e bellezza. In tanti si sono incantati questa mattina entrando a Grosseto e vedendo alla rotonda del Diversivo, all’entrata di Grosseto, un bellissimo stormo di aironi guardabuoi (tecnicamente detti Bubulcus ibis).

Dove si vedono gli aironi

Gli aironi, facili da avvistare anche in gran misura nel Parco della Maremma, si possono vedere anche nelle nostre campagne, anche se non in numero così cospicuo. A volte ce ne sono un paio sull’argine tra Braccagni e Grosseto.

Indifferenti alle auto, ma timidi con le persone

Gli uccelli, per nulla infastiditi dalle automobili che sfrecciano attorno, sono invece spaventati dalla presenza umana: appena vedono qualcuno avvicinarsi volano in gruppo qualche metro più là. Per questo, chi vuole osservarli o fotografarli è meglio che lo faccia da lontano, senza disturbarli.

Perché si chiama guardabuoi

L’airone prende il suo nome dall’abitudine di restare vicino ai bovini al pascolo o ai mezzi agricoli che smuovono il terreno, per catturare insetti, lombrichi e piccole prede smosse dal passaggio.

Come distinguerlo dalla garzetta

Simile alla garzetta si differenzia per il colore del becco che è giallo. In inverno al livrea dell’airone è totalmente bianca, mentre nella stagione degli amori parte del piumaggio si tinge di arancione.

Dalla Sardegna a tutta la Penisola

La sua presenza in Italia risale agli anni ‘80, in Sardegna. Con il tempo si è diffuso in tutta la Penisola. Ama le zone umide e quelle arate. Ec ecco spiegato perché si trova bene in Maremma. La sua dieta è fatta di pesci, anfibi, invertebrati e piccoli topi oltre ai parassiti che, con il becco, trova sulla schiena dei bovini.

Avete visto lo stormo o altri aironi vicino casa vostra? Inviate le vostre foto alla redazione.