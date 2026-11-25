LIVORNO. Si è svolta nella mattina di oggi, 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la cerimonia di premiazione dedicata alla parità di genere.

Avvenuto nella storica sala del Consiglio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno a Livorno, con l’evento si è celebrato l’impegno del tessuto imprenditoriale e del mondo accademico per le pari opportunità e l’inclusione.

Nell’occasione, la Camera da ieri ha illuminato il proprio palazzo a Livorno, in segno di adesione alla Giornata internazionale contro la violenza.

Il “Premio Impresa per le pari opportunità” e il “Premio per le tesi di laurea e dottorato di ricerca sulla parità di genere”

L’iniziativa di questa mattina, 25 novembre, ha riunito il “Premio Impresa per le pari opportunità” e il “Premio per le tesi di laurea e dottorato di ricerca sulla parità di genere”, istituiti per il secondo anno dalla Camera, a testimonianza della volontà dell’ente, certificato UNI/PdR 125:2022 dal 2025, di promuovere una cultura aziendale e sociale libera da discriminazioni.

I lavori, moderati dal Segretario Generale dell’ente Pierluigi Giuntoli, hanno visto gli interventi di alcuni dei componenti delle due commissioni dei premi: Francesca Marcucci, vicepresidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e presidente del Comitato consultivo imprenditoria femminile della Cciaa, Maria Grazia Maestrelli, Consigliera di parità della Regione Toscana, Maria Grazia Dainelli, Consigliera di parità della Provincia di Livorno e Francesco Bosetti, Professore Ordinario di Diritto privato presso l’Accademia navale di Livorno.

«La parità di genere non è solo un diritto fondamentale da difendere quotidianamente, ma rappresenta una vera e propria leva strategica per la crescita e la competitività del nostro sistema economico – ha dichiarato Marcucci – La Camera continua ad essere in prima linea su questo tema premiando le aziende che investono in welfare, conciliazione vita-lavoro e leadership femminile, per la diffusione di buone pratiche anche attraverso il mondo accademico, affinché la cultura del rispetto e dell’inclusione diventi pilastro del mondo del lavoro».

I riconoscimenti alle imprese

La seconda edizione del “Premio Impresa per le pari opportunità”, aperto alle realtà delle province di Grosseto e Livorno, è stato assegnato a tre imprese che si sono distinte per progetti innovativi legati al welfare, alla governance inclusiva e alla valorizzazione delle carriere femminili.

Ad ognuna dalla Camera va un premio di 3.000 euro.

Ecco le imprese vincitrici:

E.W.S. Engineering S.r.l. di Grosseto, società di ingegneria costituita nel 2021; il progetto punta a favorire l’ inclusione e la crescita professionale femminile nel settore dell’ingegneria, contrastando il divario retributivo e di carriera; l’azienda ha adottato un sistema di gestione per la parità di genere (certificato UNI/PdR 125:2022 ) che introduce orari flessibili per conciliare vita e lavoro e canali anonimi per segnalare discriminazioni o molestie; inoltre, include selezioni trasparenti con job description imparziali, corsi di leadership e un piano di welfare basato sul merito con convenzioni locali (asili, sanità, sport).

di Grosseto, società di ingegneria costituita nel 2021; il progetto punta a favorire l’ e la nel settore dell’ingegneria, contrastando il e di carriera; l’azienda ha adottato un (certificato ) che introduce per conciliare vita e lavoro e per segnalare discriminazioni o molestie; inoltre, include con job description imparziali, e un con convenzioni locali (asili, sanità, sport). Exigonia S.r.l. di San Vincenzo, società di consulenza specializzata in controllo di gestione e pianificazione economico finanziaria, costituita a gennaio 2025; il progetto “Persone al Centro” applica a una microimpresa di consulenza strumenti di gestione strutturati ed equi per contrastare il divario di genere fin dall’avvio; il modello punta su contratti stabili (100% a tempo indeterminato), retribuzioni trasparenti con piani di scatti anticipati identici per donne e uomini e la valorizzazione di una giovane professionista; prevede lavoro agile contrattualizzato fino a 3 giorni su 5 con diritto alla disconnessione , welfare annuo da 1.000 euro, buoni pasto e incentivi alla genitorialità condivisa fin dall’assunzione.

di San Vincenzo, società di consulenza specializzata in controllo di gestione e pianificazione economico finanziaria, costituita a gennaio 2025; il progetto applica a una microimpresa di consulenza strumenti di per contrastare il fin dall’avvio; il modello punta su (100% a tempo indeterminato), con e la valorizzazione di una giovane professionista; prevede fino a 3 giorni su 5 con , da 1.000 euro, e fin dall’assunzione. F.A.S.T. Società Cooperativa Sociale ONLUS di Livorno, cooperativa sociale attiva dal 2010 nell’assistenza educativa scolastica di alunni con disabilità; il progetto “Parità che genera valore – Modello F.A.S.T.” (certificato UNI/PdR 125:2022) trasforma l’alta presenza femminile della cooperativa (83,3% del personale, 66,6% del CdA) in una leva strategica di governance; introduce misure concrete di conciliazione vita-lavoro tramite turni su misura e smart working, riducendo l’assenteismo e garantendo il 100% di rientri post-maternità; inoltre, prevede un servizio di supporto psicoterapeutico gratuito e anonimo contro lo stress da lavoro di cura, buoni spesa nascita estesi anche ai padri e monitoraggi sul divario retributivo, promuovendo un welfare generativo incentrato su benessere e pari opportunità.

I riconoscimenti al merito accademico

Spazio anche al mondo universitario con la proclamazione della seconda edizione del “Premio per le tesi di laurea e dottorato di ricerca sulla parità di genere”, rivolto a studenti e studentesse di tutti gli atenei toscani o residenti in Toscana e iscritti ad una Università telematica.

La classifica: