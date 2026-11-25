MADONNINO – Una stagione straordinaria per l’olio toscano in generale e per quello maremmano in particolare. Con una realtà come l’Olma (che vanta un migliaio di soci diretti perlopiù da Grosseto, ma anche da Siena, Livorno e Pisa, e alcuni indiretti, che sono cooperative che portano le olive) che si accinge a fare il proprio record assoluto, quantomeno degli ultimi dieci anni, con 81mila quintali di olive lavorate che corrispondono a circa 10mila quintali d’olio.

Un’annata da ricordare la definisce il presidente di Olma Fabrizio Filippi. E che segue un trend che va avanti, per la Maremma, da due-tre stagioni, anche se non come quest’anno.

Quello che è l’oro della Maremma da anni è un prodotto ricercato anche all’estero, e che non sembra soffrire neppure la crisi internazionale.

Perché è un’annata super: fioritura e allegagione

Ma cosa rende un’annata super? «La fase cruciale che distingue un’annata produttiva da una non produttiva è la fioritura e soprattutto il passaggio da fiore a frutto, quella che in termini tecnici si chiama allegagione. Avevamo già avuto diversi anni con bellissime fioriture, ma se la fioritura è tardiva e poi arriva il caldo precoce, oppure è precoce e poi arriva un freddo tardivo, qualcosa va storto. Quest’anno ci sono state una serie di condizioni che hanno favorito al massimo questo passaggio: un maggio fresco e un inizio di giugno fresco – afferma Filippi -. Da metà giugno è arrivato il caldo, ma l’oliva era già formata e non ha avuto grossi problemi. Non dimentichiamo poi che quest’anno in provincia di Grosseto è piovuto, sia nella tarda primavera sia dopo: sono arrivate le acque giuste, che hanno evitato la sofferenza delle piante».

Un’estate così siccitosa non è stata dunque di nocumento alle piante: «L’olivo sopporta bene la siccità estiva e il caldo d’agosto. Se il caldo arriva a maggio, in quella fase, brucia tutto. Quando l’oliva è formata, invece, lo sopporta abbastanza bene, anche se quest’anno le piante hanno comunque sofferto un pochino. Il caldo è stato il maggiore alleato contro la mosca, che è il nemico principale».

La mosca e il caldo di luglio

E questo è un bene perché ci sono stati anni devastati dalla mosca. «La mosca fa danno quando abbiamo un luglio fresco e piovoso, perché attacca in quel periodo, quando siamo ancora in una fase iniziale, e i danni possono essere totali se non viene combattuta adeguatamente. Se il luglio è caldo, e per caldo intendo temperature sopra i 35 gradi per diversi giorni, la mosca è messa fuori combattimento. Non basta che di giorno ci siano 30 gradi e la notte si scenda a 14-15. Servono minime intorno ai 20 gradi o più e massime sopra i 35 per diversi giorni».

Quando la mosca arriva ad ottobre il danno che può fare è poco: anche perché è possibile iniziare la raccolta.

La mosca agisce bucando la buccia e permettendo ad aria e acqua di entrare favorendo l’ossidazione e l’aumento dell’acidità. «La pelle dell’oliva, la drupa – racconta Giancarlo Innocenti vicepresidente di Olma -, è protettiva, ma se la incidi perde questa funzione».

La raccolta meccanica e la fretta di frangere

Un problema, quello delle lesioni della superficie delle olive, che si pone anche con la raccolta, soprattutto quella meccanica: dopo la raccolta andrebbero portate subito a frangere. «L’oliva è un frutto: se prendi una mela e la sbatti in terra si ammacca, dopo un’ora la parte rovinata è un pezzettini, dopo mezza giornata ne butti la metà, e dopo un giorno la butti tutta. La raccolta meccanica non è una mano delicata per questo è importante lavorarle in giornata. E come tutti i frutti, più è matura e più è delicata».

Le varietà e l’Igp toscano

L’Olma certifica al 95% olio toscano. Le varietà di olive tipiche toscane sono molte: Leccino, Moraiolo, Frantoio, Pendolino. Poi c’è l’olivastra seggianese, tipica varietà maremmana. Nella zona di Seggiano esiste anche una Dop ma può essere lavorata anche altrove.

Tra l’altro, come spiega Giancarlo Innocenti, vicepresidente Olma, la resa non è l’unica cosa che conta. Varietà che producono meno olio possono essere interessanti da un punto di vista qualitativo, e questo è un elemento che può fare la differenza anche da un punto di vista del prezzo.

Chiunque può portare a frangere le olive all’Olma, ma perché l’olio sia certificato come toscano c’è una procedura rigida. In caso contrario si può parlare solo di olio prodotto in Toscana. Anche Olma ha una produzione di olio italiano oltre a quello toscano. «Noi garantiamo una tracciabilità piena perché dividiamo lo stoccaggio in partite: sappiamo quali soci hanno conferito e in che periodo sono state lavorate quelle olive».

I mercati: dall’Inghilterra agli Stati Uniti

Il mercato di Olma non è solo quello italiano, l’olio toscano si vende in Inghilterra, Giappone, Corea, «dove si vende olio a marchio Olma, cioè a marchio nostro. Poi, attraverso la società commerciale che abbiamo con Montalbano, vendiamo soprattutto negli Stati Uniti e Canada oli a private label, cioè con il marchio dei clienti».

Se molti settori dell’agroalimentare hanno subito uno stop alle esportazioni a causa dei dazi e della situazione internazionale questo destino non ha riguardato l’olio Igp Toscano che non ha subito contraccolpi. «La società commerciale ha assorbito in parte i dazi. Se l’olio italiano ha avuto una flessione anche per la condizione sfavorevole del deprezzamento del dollaro (che ha causato un aumento del 30% del prezzo), l’olio toscano ha seguito un altro destino».

«È un prodotto premium: chi lo acquista continua ad acquistarlo. Le partite che esportiamo – afferma Giancarlo Innocenti – si rivolgono ad un mercato di nicchia anche se per noi sono numeri importanti perché questo mercato assorbe la metà dell’olio toscano».

Il prezzo resta stabile

Nonostante la maggior produzione di quest’anno il prezzo non ha subito grosse oscillazioni. «Il prezzo è stabile. All’ingrosso, sfuso in cisterna, si parla di 10,50-10,70 euro più Iva, quindi tra 10,50 e 11. Se vai da una piccola azienda lo paghi 15 o 16, ed è normale. Negli ultimi tre o quattro anni il prezzo dell’Igp toscano è stato più o meno stabile. Soprattutto sul mercato interno le pressioni per farlo scendere ci sono, ma anche con prezzi a 15-16 euro, come si trovano in giro oggi, il produttore non fa salti mortali. Anzi il consumatore dovrebbe riflettere quando trova l’olio a 4,5-5 euro».

Perché alcuni oli costano meno

Gli oli a prezzi più bassi vengono solitamente dall’estero: Grecia, Tunisia, Marocco, Turchia. Che non significa che sia un cattivo olio, ma non è certo olio italiano e men che meno toscano. «Se c’è scritto “comunitario” vuol dire che è un olio spagnolo o greco. Se c’è scritto “bacino del Mediterraneo” è Tunisia, o anche Marocco o Turchia. In teoria il comunitario potrebbe essere anche italiano, ma se così fosse ci sarebbe scritto 100 per cento italiano».

A incidere sul prezzo, specie nei paesi extracomunitari, è il costo del lavoro, che abbassa i costi di produzione, ma anche l’uso di prodotti che da noi non si usano più, come il famoso dimetoato, un insetticida e acaricida chimico, che viene assorbito dai tessuti vegetali.

Etichette che richiamano l’Italia

Purtroppo spesso le bottiglie richiamano all’Italia o alla Toscana anche quando l’olio non è prodotto qui. Gli spagnoli ad esempio hanno capito che se avessero acquisito un marchio toscano come Carapelli avrebbero venduto di più, perché nell’immaginario collettivo quello è un marchio italiano. Per questo è fondamentale leggere il retro delle etichette.

Ma attenzione a non confondere i piani: l’olio italiano può essere fatto anche con varietà non tipiche italiane, magari spagnole come l’Arbequina. Si tratta di uliveti superintensivi, filari bassi come vigne per far passare le macchine. Crescono rapidamente, entrano subito in produzione e si esauriscono altrettanto presto. Ovviamente questo tipo di olio non può fregiarsi dell’Igp toscano che comprende una serie di varietà specifiche.

Se l’olio toscano ha un proprio disciplinare chi va a frangere le olive può farlo anche se ha altre tipologie di piante, in quel caso però l’olio non sarà toscano, ma solo prodotto in Toscana. La tipica lattina il Madonnino, ad esempio, contiene olio italiano. «Abbiamo una tracciabilità piena e totale di ogni passaggio». Tra l’altro lo stabilimento ha una stanza destinata ai campioni di ogni singolo olio imbottigliato, anche per terzi (imbottigliano anche per alcuni supermercati), così da avere sempre la prova in caso di eventuali problemi.

I soci, lo stoccaggio e il caveau

L’olio dell’Olma viene dai soci, che solitamente ritirano il 10-12% quello per l’autoconsumo, magari per chi ha un mercato proprio (tipo gli agriturismi) il resto resta in azienda. E questo nonostante nel 1969 sia nata proprio per frangere, non per il mercato: era una struttura cooperativa per non dover andare dal frantoio e per riavere il proprio olio. Alcune aziende usufruiscono del servizio di stoccaggio fornito da Olma. 50 silos in acciaio (due aziende ciascuno) da cui spillare l’oro verde quando serve. Grazie all’azoto (prodotto in loco) il prodotto non si ossida. Tutti i soci hanno tempo sino a gennaio per decidere se cedere una parte del prodotto ad Olma.

Ai silos privati si uniscono 21 botti con 6 mila quintali di stoccaggio per un valore di 6 milioni di euro. Il vero tesoro di Olma, protetto in un caveau con porta blindata.

Nessun timore di invenduto

Nonostante la produzione importante però Olma non teme che l’olio resti in magazzino. Del resto l’olio non deve invecchiare, e va consumato entro l’anno. «Noi fortunatamente, fino a oggi, in questa annata importante, ce la stiamo facendo. Al sud Italia invece ci sono problemi grossi: ci sono scorte dell’anno scorso invendute e c’è il rischio che qualcuno le mescoli mantenendo il prezzo (e la qualità più bassa e inquinando il mercato».

La linea premium e il blend Contessa Tosca

Il mercato è in continua evoluzione per questo «lo scorso anno abbiamo ampliato la gamma con una linea premium, con tre monovarietali al cento per cento: Maurino, Frantoio e Olivastra seggianese. Leccino e Moraiolo non li abbiamo fatti come monovarietale in bottiglia, ma le abbiamo frante da sole e poi messe in un blend, l’Igp toscano Contessa Tosca. È una linea limitata, in confezioni da mezzo litro – proseguono i dirigenti Olma -. La differenza sta nel fatto che il blend è fatto dopo, con gli oli monovarietali, assaggiando e dosando. Normalmente il blend si fa con le olive: in una raccolta tradizionale, in un oliveto hai piante di moraiolo e di altre varietà e raccogli tutto insieme. Oggi, negli oliveti che si piantano, si tende a piantare per varietà: quella che matura prima la raccolgo prima, quella che matura dopo la raccolgo dopo e faccio l’olio monovarietale».

Per quanto riguarda la linea premium stiamo parlando di una produzione limitata, da olive colte precocemente: «Qui non abbiamo guardato alla resa, ma al fruttato e alla varietà. Questo tipo di produzione va nella ristorazione di qualità, nella regalistica, nel mercato Horeca».

Nulla va sprecato: foglie e noccioli

All’Olma nulla va sprecato. Le foglie, che vengono divise dalle olive in fase di lavorazione, vanno al biodigestore per fare energia elettrica. Con i noccioli si fa il nocciolino per stufe a pellet. E il successo della struttura è evidente: lo scorso anno è stato acquisito un terreno vicino; un investimento da 1 milione di euro, tra terreno e nuovi macchinari.