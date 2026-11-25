MANCIANO – Più di 40 millimetri di pioggia caduti in mezz’ora: un nubifragio si è abbattuto stamani sul Mancianese, con forti criticità sulla strada provinciale 32, quella che da Manciano porta verso il Lazio.

Strada allagata

A causa dell’acqua la strada provinciale 32 era completamente allagata. È stata attivata la Protezione civile, che è intervenuta insieme a carabinieri e polizia municipale.

La viabilità

Ora la viabilità è tornata libera, ma sulla strada c’è ancora la presenza di fango: è richiesta quindi prudenza a chi la percorre.