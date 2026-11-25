GROSSETO – Hanno mediamente tra i 35 e i 40 anni e arrivano da ambienti lavorativi molto diversi. Questo il primo elemento che emerge dall’attività dello sportello donna Da.li.da della Cgil Grosseto, guardando alle varie assistite dalla sua apertura. Le loro storie raccontano una violenza che non riguarda soltanto le mura domestiche, ma attraversa anche i luoghi di lavoro, senza distinzioni di professione o livello di istruzione.

La maggior parte delle donne che si è affidata allo sportello donna della Cgil ha raccontato di continue battute a sfondo sessuale e approcci insistenti nel tempo, soprattutto da parte di colleghi. Situazioni riscontrate in contesti differenti, compresa un’istituzione pubblica. E il titolo di studio non rappresenta affatto una garanzia: molestie e comportamenti inappropriati si verificano anche in ambienti professionali frequentati da persone laureate.

Lo sportello ha seguito anche due casi di violenza familiare. Tra le storie incontrate c’è quella di una donna straniera che si è presentata accompagnata dal figlio perché non conosceva la lingua italiana. La donna subiva violenza da parte del compagno e, vista la problematica, ha persino pensato di tornare nel proprio Paese d’origine. Senza il figlio, disposto ad accompagnarla e a fare da tramite/traduttore, avrebbe avuto enormi difficoltà persino a chiedere aiuto.

«Questa vicenda ci fa capire quanto sia importante una integrazione culturale vera, che non lasci indietro nessuno – sottolinea Claudia Rossi, coordinatrice del Coordinamento donne Cgil Grosseto – Una donna che non conosce la lingua, non sa a chi rivolgersi e non riesce a comunicare rischia di rimanere intrappolata nella violenza. Ma anche quando si trova la forza di chiedere aiuto, il problema non è automaticamente risolto».

Ed è proprio qui che emergono alcune delle maggiori criticità incontrate dalla Cgil. Per le donne che devono allontanarsi da situazioni violente, trovare una sistemazione protetta non è semplice. Anche per questo lo sportello si mette in contatto con l’associazione Olympia de Gouges e la Caritas, che offrono assistenza.

«Non possiamo continuare a dire alle donne di denunciare senza garantire loro una soluzione concreta – aggiunge Rossi – Se una donna denuncia ma non ha un posto dove andare, rischia di ritrovarsi senza alternative. Un ministro ha detto che le donne possono riparare in una chiesa o in una farmacia, ma la sicurezza non passa certo da questi proclami che dimostrano solo scarso interesse: servono strutture di accoglienza, posti disponibili e una rete pubblica capace di intervenire. È una responsabilità che deve assumersi lo Stato più seriamente, aiutando a creare una rete che sia più forte a tutela delle donne, dando loro la possibilità di salvarsi».

Da.li.da accompagna le donne anche nelle pratiche burocratiche e nelle questioni legali. Alcune situazioni sono state affrontate con il supporto dell’Ufficio vertenze e dell’avvocato dello sportello, altre attraverso l’intervento della consigliera di parità Laura Parlanti.

Per la Cgil, contrastare la violenza significa anche intervenire sulle condizioni economiche e lavorative che possono rendere le donne dipendenti e ricattabili. Il Rendiconto sociale provinciale Inps 2025 evidenzia che a Grosseto il part-time riguarda il 52,6% delle lavoratrici dipendenti private, contro il 18,7% degli uomini. Il divario retributivo medio è del 23,2% nel settore privato e del 26,1% nel pubblico, con donne pesantemente penalizzate sia nei salari, sia, di conseguenza, nelle pensioni.

«L’autonomia economica è una componente fondamentale della libertà – dichiara Monica Pagni, segretaria generale Cgil Grosseto – Nella nostra provincia manca ancora lavoro sufficientemente stabile e dignitoso. Precarietà, salari bassi e part-time involontario possono rendere le donne più vulnerabili e limitare la loro possibilità di uscire da situazioni di violenza. Servono politiche del lavoro, servizi e investimenti nei centri antiviolenza e nelle strutture di accoglienza. Preoccupano seriamente anche gli arretramenti sul percorso legislativo relativo alla legge sul consenso e il mancato rafforzamento delle politiche di protezione: sui diritti delle donne non sono accettabili passi indietro».

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cgil Grosseto parteciperà all’iniziativa promossa dall’associazione Olympia de Gouges mercoledì 25 novembre alle 17, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia, dedicata al rapporto tra lavoro, autonomia economica e libertà.

Ricordiamo che il numero di telefono dello sportello Da.li.da è il 3452177304, contattabile anche via messaggio WhatsApp.