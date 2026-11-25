GROSSETO – Mercoledì 25 novembre torna la pioggia in Maremma, con vento in rinforzo sulla costa e mare agitato al largo del Giglio. Giovedì 26 novembre il tempo sarà più variabile, con nubi alternate a schiarite e una mattinata più fresca. Il moto ondoso è previsto in calo nel corso della seconda giornata.

Mercoledì 25 novembre, piogge e codice giallo nelle zone E1 ed E2

A Grosseto sono attese piogge soprattutto al mattino. Una pausa è possibile nel pomeriggio, con nuove precipitazioni deboli verso sera. Le temperature di riferimento per la pianura sono comprese tra 12 e 17 gradi. A Marina di Grosseto il vento soffierà da sud-est, con rinforzi in mattinata e mare molto mosso. Nel settore del Giglio LaMMA prevede mare agitato al mattino e di nuovo in serata, con raffiche fino a 30 nodi e venti da sud in rotazione a sud-ovest.

Il Centro funzionale regionale ha emesso un codice giallo dalle 12 alle 23.59 per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti nelle zone E1 (Etruria) ed E2 (Etruria-Costa Nord), che interessano anche parte della provincia di Grosseto. Il bollettino consultato, emesso martedì 24 novembre alle 13, copre fino a mercoledì. Bollettino del Centro funzionale regionale · Mappa regionale delle allerte.

Giovedì 26 novembre, nubi e schiarite con minime in calo

Qualche pioggia è possibile nella notte, poi a Grosseto si alterneranno nubi sparse e schiarite. LaMMA indica per il capoluogo valori tra 9 e 16 gradi. Secondo 3BMeteo il vento sarà debole da est-sudest al mattino, con rinforzi da sud-sudest nel pomeriggio. Nel settore del Giglio LaMMA prevede mare ancora molto mosso al mattino, in attenuazione a mosso nel pomeriggio. Possibili piogge deboli in serata sul mare.