GROSSETO. Il maltempo non lascia la Maremma. La perturbazione atlantica che in questi giorni sta interessando in particolare le zone a nord e a ovest della Toscana è prevista in estensione anche a quelle nord-orientali a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre. Domani, giovedì 26 novembre, attenuazione delle piogge nel corso della notte, con fenomeni sparsi nel resto della giornata, più frequenti sulle zone centro-settentrionali.

Rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore 25-26 novembre 2026 (Fonte: Allerta meteo)

La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo in corso per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore a tutto il bacino dell’Arno, dell’Ombrone grossetano e del Reno, fino alle ore 16 di domani, giovedì 26 novembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo