MIAMI. L’olio Toscano Igp, l’olio Terre di Siena Dop, il Prosciutto Toscano Dop, la Finocchiona Igp e il Pecorino Toscano Dop. 5 i “supereroi” portabandiera della tavola Made in Tuscany e della Dieta Mediterranea in Florida.

Insieme a gare di cucina tra ristoratori, masterclass con gli aspiranti chef di una prestigiosa scuola di cucina, incontri B2B con buyer e stakeholder, visite e corner espositivi negli showroom del Miami Design District hanno animato le iniziative della Settimana della Cucina italiana nel mondo promosse dalla Italy-America Chamber of Commerce Southeast (Iaccse), in collaborazione con il Consolato, con il contributo fondamentale della Regione Toscana e il supporto della Camera di Commercio di Firenze e di PromoFirenze.

Anche la Maremma a Miami

Quelle di Miami sono state due giornate intense di incontri ed eventi promozionali che hanno offerto anche ai Consorzi di tutela di due eccellenze della Maremma, l’olio Toscano Igp e Pecorino Toscano Dop, l’opportunità di presentare le proprie produzioni a operatori professionali e consumatori americani, raccogliendo interesse e riscontri positivi e confermando le potenzialità di un mercato che rappresenta già oggi un importante riferimento per diverse produzioni presenti.

La vera Toscana certificata Dop e Igp ha raccontato così l’autenticità del gusto, della qualità e del legame con i territori di origine.

Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra la Regione Toscana, la Camera di Commercio di Firenze e PromoFirenze, che ha consentito ai Consorzi di tutela di presentarsi insieme, valorizzando le rispettive specificità all’interno di una proposta territoriale riconoscibile e condivisa.

A Miami i prodotti sono stati protagonisti in cucina, assaggiati, raccontati ed esposti anche in un contesto originale, capace di mettere in relazione cultura gastronomica e design.

La masterclass e la Food Design Night

Due sono stati gli appuntamenti che li hanno celebrati: la masterclass al Miami Culinary Institute, che ha coinvolto giovani studenti e aspiranti chef nella conoscenza e nell’utilizzo delle produzioni Dop e Igp, e la Food design night nel Miami Design District, un’iniziativa che ha sancito l’incontro tra arredamento, creatività e Made in Tuscany.

Tra i momenti più significativi del programma: la sfida culinaria tra i ristoratori italiani di Miami, che ha visto trionfare il risotto al gorgonzola con purea di pere, Finocchiona Igp croccante e olio Toscano Igp, preparato dallo chef Giacomo Cesaro del ristorante ‘O Munaciello.

La missione ha permesso di incontrare numerosi operatori del settore, avviare nuove relazioni e far conoscere le produzioni toscane a un pubblico più ampio. Un’attività che si inserisce in una più ampia strategia regionale di valorizzazione della cultura alimentare, in coerenza con i principi della nuova Piramide alimentare toscana, presentata il 23 novembre, che richiama il legame tra qualità dell’alimentazione, salute, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni del territorio.

L’importanza della tutela dell’indicazione geografica

Accanto alla promozione della qualità e dell’identità delle produzioni, resta centrale il lavoro di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori, anche per contrastare le evocazioni e le imitazioni, ancora purtroppo ricorrenti sul mercato americano.

Le Indicazioni geografiche rappresentano infatti una garanzia di origine e autenticità e consentono di distinguere le produzioni genuine da quelle che ne richiamano impropriamente nomi, immagini e reputazione.

La partecipazione congiunta dei cinque Consorzi, come sostengono dal Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop, ha confermato il valore di una promozione realizzata come sistema: unire le forze per raggiungere i mercati internazionali, senza rinunciare alle distintività di ciascuna produzione.

Perché dietro ogni Dop e Igp non c’è soltanto un prodotto, ma aspetti fondamentali come un territorio, una storia, un patrimonio di competenze e tradizioni che contribuisce a rendere riconoscibile la Toscana nel mondo.