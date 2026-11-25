ROSELLE – L’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle si conferma una realtà di riferimento nel panorama della ricerca astronomica nazionale ed europea. La struttura grossetana è stata citata più volte nel corso dei Prisma Days 2026, l’appuntamento che ha riunito a Rovereto, il 6 e 7 novembre, la comunità della rete Prisma nell’anno del suo decennale.

L’incontro, ospitato al Museo di Scienze e Archeologia – Fondazione Museo Civico di Rovereto, ha rappresentato un’occasione di confronto tra realtà scientifiche, amatoriali ed educative provenienti da tutta Italia, per condividere i risultati raggiunti nell’ultimo anno e discutere le prospettive future della rete.

Tra le esperienze valorizzate anche quella dell’Osservatorio di Roselle, che ha partecipato a diverse attività e progetti nazionali ed europei coordinati dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

Il decennale di Prisma celebrato anche a Grosseto

Lo scorso giugno, in occasione dei dieci anni della ricerca Prisma, l’Inaf aveva scelto proprio Grosseto per celebrare la ricorrenza, con iniziative al Museo di Storia Naturale e all’Osservatorio Astronomico.

Un riconoscimento per il lavoro svolto dalla struttura di Roselle, il cui sviluppo tecnologico e scientifico è frutto dell’impegno del direttore Nazario Montuori, dell’associazione Amsa e del Comune di Grosseto.

Le collaborazioni proseguiranno anche nel prossimo anno: nel 2027 l’Osservatorio sarà coinvolto in una nuova ricerca europea coordinata dall’Inaf, come anticipato dallo stesso Montuori.

Venerdì l’Osservatorio apre al pubblico

Intanto, venerdì 27 novembre, l’Osservatorio Astronomico di Roselle aprirà le porte al pubblico alle 21.30 per un appuntamento dedicato alla presentazione del libro Come siamo finiti in rete – dalla fisica all’AI, di Riccardo Ciani.

L’ingresso è gratuito. Al termine della presentazione, condizioni meteorologiche permettendo, sarà possibile osservare la volta celeste.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito amsagrosseto.com.