FOLLONICA – La lista civica Matteo Buoncristiani Sindaco interviene nel dibattito sulle risorse destinate allo sport, sui ritardi negli affidamenti e sulle spese per le iniziative natalizie, replicando alle contestazioni della minoranza. Il comunicato, firmato dal coordinatore David Corti, difende le scelte dell’amministrazione e rivendica i risultati raggiunti nell’ultima settimana.

«Non passa giorno senza che la minoranza alimenti una nuova polemica, strumentalizzando le questioni con una spregiudicatezza che non ha certo il pregio dell’onestà intellettuale – dicono dalla lista civica -. Nessuno ha fatto mancare alcunché allo sport. I 49 mila euro contestati sono risorse prudenzialmente stanziate dall’assessore allo sport Azzurra Droghini per la trasmissione Sky Calciomercato, costata meno del previsto grazie alle sponsorizzazioni. Se non diversamente utilizzate, sarebbero confluite nell’avanzo di amministrazione, rimanendo indisponibili per diversi mesi del prossimo anno».

«La copertura della struttura Poccetti di via Emilia, invece, si è danneggiata dopo la variazione di bilancio e l’amministrazione provvederà quanto prima a ripararla con altre risorse. Quanto ai ritardi negli affidamenti, potremmo dire che non accettiamo lezioni da chi ha fatto del ritardo la cifra distintiva della propria azione amministrativa, dalle concessioni sportive agli strumenti urbanistici, scaduti “solo” nel 2016. Preferiamo invece ribadire che, come già spiegato in Consiglio comunale, questi ritardi derivano principalmente da rilievi del Segretario generale che l’amministrazione sta approfondendo e risolvendo».

«Altrettanto strumentale è la polemica sulle spese del Natale: si utilizza volutamente il dato complessivo, che comprende luminarie, Capodanno, Villaggio di Babbo Natale e spettacoli di animazione, per gridare allo scandalo, quando in realtà l’aumento di spesa rispetto agli anni precedenti è ben più contenuto di quanto la minoranza voglia far credere ed è giustificato da un programma più ricco di iniziative, pensato per rendere il centro cittadino ancora più vivo e attrattivo durante le festività».

«Evidentemente la minoranza ha bisogno di queste polemiche per oscurare i risultati ottenuti dall’amministrazione nella sola ultima settimana: l’avvio dell’iter per l’acquisizione dell’Ilva al patrimonio comunale, obiettivo di cui le precedenti amministrazioni si sono fregiate per anni senza concretizzarlo, l’approvazione dei progetti esecutivi e l’avvio delle gare per la messa in sicurezza del sottopasso di via Leopardi e l’apertura alla sosta dell’area mercatale, oltre alla vittoria al Tar sull’Ippodromo dei Pini».

«Risultati concreti e strategici per la città, sui quali, guarda caso, la minoranza ha ben poco da dire. Sarà un Natale emozionante. Lasciamo ai follonichesi il piacere di viverlo e di giudicare l’operato dell’amministrazione, alla minoranza le sue quotidiane polemiche».