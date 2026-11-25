GENOVA – Dalla gestione del traffico alla sicurezza urbana, dalla logistica portuale al monitoraggio dei flussi turistici: le nuove tecnologie possono cambiare il modo di vivere e amministrare le città. Sono questi alcuni dei temi al centro dell’appuntamento di oggi, mercoledì 25 novembre, a Genova, con “Le città del possibile”, il ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Italia Digitale al quale partecipa WindTre.

Dopo gli appuntamenti di Roma e Napoli, l’iniziativa approda nel capoluogo ligure per approfondire il ruolo delle infrastrutture digitali, della connettività e dell’innovazione tecnologica nello sviluppo dei territori, con particolare attenzione alla Blue Economy, l’economia legata alle risorse del mare.

Città intelligenti: come la tecnologia può migliorare i servizi

Al centro del confronto tra istituzioni, imprese ed esperti c’è il modello di una città connessa, capace di integrare dati, reti e tecnologie avanzate per migliorare la gestione dei flussi di persone e merci, rendere più efficiente la logistica portuale, rafforzare la sicurezza urbana e valorizzare il turismo.

Attraverso le applicazioni del 5G e gli strumenti di analisi dei dati, WindTre propone soluzioni tecnologiche a supporto delle amministrazioni pubbliche, utili anche per la pianificazione urbana e la gestione delle risorse.

«La trasformazione digitale delle città è un percorso concreto che richiede collaborazione tra pubblico e privato, investimenti nelle infrastrutture e una visione orientata ai bisogni delle comunità – dichiara Francesca Chiocchetti, Public Affairs Director di WindTre –. Genova rappresenta un laboratorio particolarmente interessante, grazie alla sua vocazione portuale, turistica e logistica. Con “Le città del possibile” vogliamo favorire il confronto tra istituzioni e imprese per individuare soluzioni capaci di generare benefici tangibili per cittadini, visitatori e operatori economici».

Dal turismo ai grandi eventi: le opportunità del 5G

La possibilità di analizzare i dati relativi agli spostamenti delle persone, alla mobilità e alla fruizione dei servizi rappresenta una risorsa per le amministrazioni locali, chiamate a rispondere alle esigenze dei residenti e dei visitatori.

«Le nuove tecnologie consentono oggi di comprendere meglio le dinamiche dei territori e di supportare processi decisionali sempre più efficaci – afferma Gabriele Rossi, head of B2B & Wholesale technology services di WindTre –. La connettività 5G e gli strumenti di Analytics permettono di affrontare sfide complesse, dalla gestione dei grandi eventi al monitoraggio dei flussi turistici e della mobilità urbana. Come WindTre vogliamo mettere innovazione e competenze al servizio delle amministrazioni e delle comunità, contribuendo alla realizzazione di modelli di sviluppo più sostenibili, inclusivi e resilienti».

Innovazione e sostenibilità: gli obiettivi al 2035

La partecipazione a “Le città del possibile” si inserisce nel percorso di WindTre a sostegno della trasformazione digitale del Paese e negli obiettivi del proprio Piano di sostenibilità al 2035.

Attraverso gli investimenti nelle infrastrutture, lo sviluppo delle competenze e la diffusione dei servizi digitali avanzati, l’azienda punta a contribuire alla realizzazione di città più efficienti, sostenibili e inclusive, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.