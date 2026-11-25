GROSSETO – L’arte come professione, il disegno che incontra il teatro e la creatività al servizio dell’impegno sociale. È Dominga Tammone, illustratrice e uno dei volti più conosciuti del panorama artistico grossetano, l’ospite della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

Una passione nata durante l’infanzia e diventata una professione proprio grazie al legame con Grosseto, città nella quale l’artista ha trovato la possibilità di esprimere la propria creatività e costruire un percorso professionale riconoscibile.

«Il disegno mi accompagna fin da piccola, poi sono arrivata a Grosseto e ho scoperto che poteva diventare un lavoro. È proprio da qui che è ricominciata tutta la passione», racconta Tammone.

Tra i progetti più recenti c’è la collaborazione con Giacomo Moscato, un percorso artistico che unisce teatro e illustrazione dal vivo. Due linguaggi espressivi che si fondono sul palcoscenico, dando vita a spettacoli nei quali le parole prendono forma attraverso il disegno. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 28 novembre alle 17.30 al Granduca, con il debutto di un nuovo spettacolo illustrato.

Ma nella puntata di oggi si parla anche di impegno civile e sociale, della collaborazione con il centro antiviolenza Olympia de Gouges e delle iniziative promosse dal movimento Donne Impresa di Confartigianato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Al centro del progetto il tema dell’indipendenza economica delle donne, della libertà di lavorare e dell’autonomia come strumenti di emancipazione e contrasto alla violenza. Un tema al quale è dedicato anche il convegno in sala Pegaso, nel palazzo della Provincia di Grosseto.

Nel futuro dell’illustratrice ci sono nuovi spettacoli e progetti artistici che saranno raccontati anche attraverso i suoi canali social, dove è presente con il nome Libertà Creativa.

E un piccolo regalo Dominga Tammone lo ha riservato anche alla redazione de Il Giunco, realizzando alcuni ritratti ad acquerello dei giornalisti del quotidiano.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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