GROSSETO – Si è svolto in Prefettura a Grosseto, l’incontro conclusivo della prima edizione maremmana del progetto On the Road. L’iniziativa, che dal 2 all’8 novembre ha coinvolto 17 giovani over 16, li ha portati a vivere un’esperienza diretta accanto a forze dell’ordine, polizie locali e operatori del soccorso.

Un percorso a contatto con chi tutela la sicurezza

«Il progetto – afferma il capo di gabinetto Alessandro Venga – è promosso dall’associazione di promozione sociale Ragazzi On the road ed è stato realizzato con il coordinamento della Prefettura. Ha permesso ai partecipanti di osservare da vicino il lavoro che le istituzioni svolgono ogni giorno per la sicurezza pubblica. L’obiettivo, spiega la Prefettura, è favorire una maggiore consapevolezza del valore delle regole, del senso civico e della responsabilità individuale».

Nel corso dell’esperienza i giovani hanno affiancato la Polizia stradale, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, le polizie locali, la polizia provinciale, il personale sanitario del 118 e le organizzazioni di soccorso che operano sul territorio.

L’incontro conclusivo

Nell’incontro di ieri sono stati condivisi i risultati dell’esperienza e le testimonianze dei giovani partecipanti. Sono intervenuti la prefetta Paola Berardino e Marco Zanchi, responsabile sviluppo e relazioni istituzionali dell’associazione.

Le parole della prefetta e dell’associazione

La prefetta Paola Berardino ha evidenziato come iniziative come On the road: «rappresentino un efficace strumento di educazione alla legalità – perché consentono ai giovani di comprendere concretamente il valore dell’impegno quotidiano profuso dalle istituzioni al servizio della collettività».

Per Zanchi la sfida del progetto va oltre i giorni sul campo. «La vera sfida di On the road: non si esaurisce nei giorni dell’esperienza sul campo – sottolinea – ma inizia quando i ragazzi tornano alla loro quotidianità, trasformando quanto appreso in scelte consapevoli e comportamenti responsabili».

L’associazione ha ringraziato tutte le amministrazioni e gli operatori coinvolti e ha espresso un apprezzamento particolare per la collaborazione della Prefettura di Grosseto, che ha reso possibile la prima esperienza maremmana del progetto.

Un modello nato nel 2007

L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale di On the Road, un modello educativo nato nel 2007. Secondo l’associazione e la Prefettura, oggi è riconosciuto come buona pratica di prevenzione e di promozione della cultura della legalità, perché avvicina concretamente i giovani al mondo delle istituzioni attraverso l’esperienza diretta.

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