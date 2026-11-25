Marina di Grosseto. Un grosso pino è caduto sulla strada nella zona di Rosmarina, a Marina di Grosseto, bloccando completamente la circolazione in via delle Colonie, poco prima della rotatoria di via Cala Martina (Foto: Serena Di Natali).
È successo intorno alle 20 di oggi, mercoledì 25 novembre. L’albero è finito direttamente sulla carreggiata, impedendo il transito dei veicoli.
Al momento non si hanno informazioni su eventuali feriti o danni ai mezzi, né sugli interventi per la rimozione della pianta.
Notizia in aggiornamento.