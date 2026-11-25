GROSSETO – Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, far conoscere le eccellenze produttive del territorio e mostrare come l’innovazione tecnologica possa trasformare un’impresa grossetana in una realtà di respiro internazionale. Con questi obiettivi, questa mattina, mercoledì 25 novembre, la Novair Noxerior Gas Systems di Grosseto ha aperto le porte del proprio stabilimento di via Genova agli studenti dell’Its di Grosseto, in occasione del Pmi Day, l’iniziativa nazionale promossa da Piccola Industria Confindustria.

La visita, organizzata in collaborazione con Confindustria Toscana Sud, ha rappresentato un’occasione per conoscere da vicino i processi produttivi, le tecnologie e le applicazioni dei sistemi sviluppati dall’azienda maremmana, che fa parte del gruppo multinazionale francese Novair.

Dalla scuola all’azienda: l’80 per cento degli studenti dell’alternanza è stato assunto

Un incontro che guarda anche al futuro dell’azienda e alle sue prospettive di crescita occupazionale. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Federico Guidarelli, amministratore delegato di Noxerior.

«Questa giornata è importante perché apriamo le porte della nostra azienda a ragazzi che un giorno potrebbero diventare parte di questa azienda. Lo scopo principale è quello di andare a colmare quello che tecnicamente si chiama mismatching, cioè il divario tra quello che è un programma scolastico e quello che poi si trova realmente all’interno dell’azienda».

Un percorso che in passato ha già prodotto risultati concreti, creando nuove opportunità professionali per i giovani del territorio.

«Ci sono stati anche in passato esempi di ragazzi, studenti grossetani, che sono venuti in visita qui e che poi negli anni, dopo diplomi e lauree, sono venuti a lavorare da noi – prosegue Guidarelli –. Non solo: l’80 per cento dei ragazzi che hanno fatto alternanza scuola-lavoro presso la nostra azienda sono stati assunti e ora lavorano a tempo indeterminato».

L’azienda cresce: obiettivo 40 dipendenti entro il 2028

La formazione delle nuove generazioni si inserisce in un percorso di crescita dell’impresa, che punta ad ampliare il proprio organico nei prossimi due anni.

«Ora siamo intorno ai 35 dipendenti, con una futura espansione a 40 entro il 2028», spiega Guidarelli.

Una prospettiva che rende ancora più importante il rapporto con gli istituti di formazione del territorio, anche per individuare le figure professionali e le competenze necessarie allo sviluppo dell’azienda.

Il Pmi Day: un ponte tra formazione e mondo del lavoro

«Costruire» è il tema scelto per l’edizione 2026 del Pmi Day, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese. L’iniziativa, nata nel 2010, ha coinvolto negli anni oltre 500mila partecipanti, mettendo in contatto studenti e insegnanti con il mondo dell’impresa.

L’obiettivo è quello di favorire l’incontro tra formazione e industria, aiutando i giovani a conoscere le opportunità professionali offerte dal territorio, le competenze richieste dalle aziende e le prospettive occupazionali legate alle nuove tecnologie.

Da Grosseto al mondo: oltre 10mila generatori installati

Noxerior rappresenta una delle realtà industriali a maggiore vocazione internazionale del territorio maremmano. L’azienda progetta e realizza sistemi per la produzione autonoma di ossigeno e azoto direttamente nei luoghi in cui questi gas vengono utilizzati.

Una tecnologia che trova applicazione in numerosi settori: dalla sanità all’industria alimentare, dall’acquacoltura al trattamento delle acque, dall’elettronica alla produzione di biometano.

Oltre 10mila generatori installati in 130 Paesi del mondo, più di 70 concessionari e importatori attivi a livello internazionale e oltre 300 generatori prodotti ogni anno: sono alcuni dei numeri presentati dall’azienda in occasione della visita.

Lo stabilimento di Grosseto è anche un centro di ricerca e sviluppo del gruppo Novair, che dispone di sedi produttive in Italia, Francia e Stati Uniti.

Innovazione, brevetti e sostenibilità ambientale

Tra i punti di forza dell’impresa grossetana c’è la capacità di sviluppare tecnologie brevettate e sistemi modulari che consentono ai clienti di aumentare la capacità produttiva dei propri impianti in base alle necessità.

Particolare attenzione viene riservata anche alla sostenibilità ambientale. Lo stabilimento di via Genova dispone di un impianto fotovoltaico da 330 kilowatt, composto da oltre 700 pannelli, che ha consentito all’azienda di ridurre del 40 per cento i consumi elettrici su base annua, nonostante l’incremento della produzione.

Una realtà industriale che continua a investire sul territorio e che, attraverso iniziative come il Pmi Day, contribuisce a far conoscere alle nuove generazioni le opportunità offerte dal tessuto produttivo della Maremma.