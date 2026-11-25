GROSSETO. Un albero messo a dimora, tante persone intorno e un momento di condivisione che va oltre il semplice gesto della piantumazione.

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si commemora il 21 novembre, Europa Verde Grosseto ha donato e piantato un giovane tiglio negli spazi della Fondazione Il Sole, condividendo questa esperienza con i ragazzi e gli operatori della struttura.

«Un’iniziativa semplice, nata dal desiderio di lasciare alla città un segno concreto e, allo stesso tempo, di vivere un momento insieme a una realtà che rappresenta una parte importante del tessuto sociale grossetano – dicono da Europa Verde Grosseto – Il tiglio che abbiamo piantato crescerà con il tempo, metterà radici e contribuirà a rendere più verde il luogo che lo ospita. Ma il suo significato va anche oltre il valore ambientale: un albero è vita, cura, crescita e attenzione verso ciò che lasceremo alle generazioni future».

«È proprio in questa visione che si riconosce l’impegno di Europa Verde: un ambientalismo che non considera la natura qualcosa di separato dalla vita delle persone, ma che mette in relazione la tutela dell’ambiente con la qualità della vita, il benessere collettivo e la giustizia sociale», proseguono da Europa Verde.

«Prendersi cura del territorio significa anche prendersi cura delle persone che lo abitano, riconoscere il valore di ogni individuo e costruire occasioni di partecipazione nelle quali nessuno si senta escluso – dicono da Europa Verde – Per questo abbiamo voluto condividere il momento con la Fondazione Il Sole. Non soltanto una donazione, ma un’occasione per incontrarsi, stare insieme e ricordare che una comunità cresce davvero quando sa valorizzare tutte le persone che ne fanno parte, riconoscendo capacità, sensibilità e dignità di ciascuno».

«Crediamo che l’ambientalismo debba partire anche da gesti quotidiani, accessibili e condivisi. Non servono sempre grandi progetti per lasciare un segno: a volte basta piantare un albero, dedicargli attenzione e farlo crescere insieme – proseguono – Il nostro ringraziamento va alla Fondazione Il Sole, ai suoi ragazzi e a tutti gli operatori che ogni giorno portano avanti un lavoro prezioso».

«Quel tiglio è un piccolo dono alla città – concludono da Europa Verde Grosseto – ma anche un promemoria: un futuro più verde è possibile soltanto se è anche un futuro più attento, inclusivo e capace di non lasciare indietro nessuno».

Europa Verde Grosseto