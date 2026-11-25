GROSSETO – «Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare». Questo, secondo l’Agi, è parte di quanto contenuto in una delle lettere scritte da Gianni De Gennaro prima di morire. Il destinatario è il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari nell’inchiesta in cui si ipotizza il reato di depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

In un altro passaggio delle missive, sempre secondo l’agenzia, si legge: «Colpite un uomo di Stato che ha dedicato tutta la sua vita alle istituzioni».

Le lettere e la perizia calligrafica

Le lettere, quattro, sono state aperte nella sede romana del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) e sottoposte a perizie calligrafiche. Secondo l’Agi, le analisi confermano che l’autore dei testi è il prefetto, ex capo della Polizia, morto suicida nella sua tenuta in Maremma.

Oltre a quella per De Luca, riferisce l’agenzia, ci sono messaggi di addio rivolti ai familiari e al custode della villa, Giuseppe Succu, e un memoriale destinato «a chi lo vorrà pubblicare».

L’autopsia

Nell’ambito delle indagini sul decesso, condotte dalla Procura di Grosseto, il 26 novembre sarà conferito l’incarico per l’esame autoptico, che sarà eseguito venerdì 27 novembre. Tutto quanto è stato trovato sul luogo del decesso è nell’esclusiva disponibilità della Procura della Repubblica di Grosseto.