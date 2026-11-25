SORANO – Incidente stradale ieri sera nel comune di Sorano dove un’auto si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sorano.

L’incidente, autonomo e con un solo mezzo coinvolto, è avvenuto intorno alle 22.40, lungo la strada provinciale 22, nel comune di Sorano. All’interno della vettura un uomo, un militare, che però non avrebbe riportato lesioni gravi.

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Messa in sicurezza dell’auto a Gpl

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, alimentato a Gpl, scollegando la batteria e chiudendo la valvola del serbatoio.

Sul posto sanitari e carabinieri

Oltre ai vigili del fuoco erano presenti sul posto il personale sanitario e i carabinieri della stazione locale.

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