GROSSETO – Mantenere gli impegni assunti con il mondo produttivo e tradurre in atti concreti le istanze del territorio per il rilancio dell’economia locale. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale da Lorenzo Lauretano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

L’iniziativa fa seguito al recente convegno con le associazioni di categoria, durante il quale è stata tracciata una linea condivisa per rivitalizzare il tessuto economico cittadino e provinciale.

«Come promesso alle associazioni di categoria – dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Lauretano – ho depositato un ordine del giorno in Consiglio Comunale con il duplice scopo di sostenere l’azione del Governo nazionale e di individuare strumenti efficaci per la competitività delle nostre aziende».

Nel dettaglio, l’atto consiliare intende rafforzare la misura governativa volta all’estensione della Zona Economica Speciale (ZES) a tutto il territorio nazionale per quanto concerne la semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese italiane.

Tuttavia, il consigliere pone l’accento anche sull’aspetto delle agevolazioni fiscali, chiarendo il quadro normativo europeo: «Per quanto riguarda i benefici fiscali – spiega Lauretano – l’attuale normativa ZES non prevede aiuti mirati a singole province, pur rientrando queste nei parametri stabiliti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), su cui poggia l’impianto normativo».

Per superare questo limite e garantire al territorio grossetano strumenti concreti di attrazione degli investimenti, l’ordine del giorno indica una soluzione operativa già percorribile a livello locale: l’ampliamento della Zona Logistica Semplificata (ZLS) regionale già esistente.

«La questione dei benefici e del sostegno mirato al nostro territorio è facilmente risolvibile intervenendo sulla ZLS regionale – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia –. Nel mio atto, infatti, si chiede formalmente che l’amministrazione si faccia portavoce affinché la Regione valuti l’estensione della Zona Logistica Semplificata all’intera provincia di Grosseto, offrendo così una risposta completa e tempestiva alle esigenze delle nostre imprese».

Consigliere Comunale Lorenzo Lauretano – Fratelli d’Italia (Grosseto)