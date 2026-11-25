GROSSETO – Una giornata lontano dai banchi di scuola, dentro la sala che controlla l’acqua di mezza provincia. Gli alunni della classe quarta Energia del Liceo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, guidati dai loro insegnanti e affiancati dai responsabili e dai tecnici aziendali, hanno visitato la sede di Acquedotto del Fiora in località Grancia.

Nella sala del «cervellone»

La mattinata è stata dedicata all’esplorazione del servizio integrato. I ragazzi sono entrati nella sala che ospita il «cervellone» del telecontrollo, il fulcro operativo dove vengono monitorati 24 ore su 24 e sette giorni su sette tutti gli impianti e gli oltre 10 mila chilometri di rete gestiti dal Fiora. Grande la curiosità degli studenti, affascinati dall’ampio videowall che in tempo reale visualizza e gestisce pressioni, portate ed eventuali anomalie.

Il serbatoio storico di Grancia

Il percorso è poi continuato negli altri ambienti della struttura e dentro lo storico serbatoio di Grancia. Qui la classe ha potuto osservare, tra cunicoli, valvole e apparati tecnologici, le imponenti vasche che garantiscono la riserva idrica dell’intero capoluogo. Gli studenti hanno seguito con attenzione gli interventi e i racconti di chi quotidianamente assicura l’approvvigionamento idrico a tutto il territorio servito dal Fiora, ne verifica la salubrità con analisi periodiche e lo reimmette depurato nell’ecosistema.

Il presidente: «Rendiamo accessibili ai giovani i nostri impianti»

«Puntiamo con convinzione sulle iniziative didattiche e sulla sinergia con le scuole del territorio – dichiara il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai – ed è per questo motivo che rendiamo sempre più accessibili ai giovani le nostre sorgenti, gli uffici, gli impianti e i laboratori, incentivando il rispetto per l’ambiente e un consumo responsabile dell’acqua». Renai ha poi ringraziato il dirigente scolastico Angelo Salvatore Costarella e il corpo docente del Polo tecnologico Manetti Porciatti «per aver sostenuto questa iniziativa e per la preziosa collaborazione». «È il secondo anno che la portiamo avanti – aggiunge –, con l’auspicio di poterla rinnovare nuovamente. È stata una preziosa opportunità formativa per i ragazzi, che hanno potuto osservare dal vivo quanto appreso sui libri di testo».

La scuola e l’azienda

«Esperienze come questa – commenta il dirigente scolastico del Liceo tecnologico Manetti Porciatti, settore tecnologico e ambientale, Angelo Salvatore Costarella – rappresentano un’importante opportunità per i nostri studenti, perché consentono di conoscere da vicino realtà aziendali complesse e di comprendere come le competenze acquisite a scuola trovino applicazione concreta nel mondo del lavoro. Ringraziamo Acquedotto del Fiora per l’accoglienza e la disponibilità».

«La nostra realtà aziendale è costantemente aperta al territorio – sottolinea l’amministratrice delegata di Acquedotto del Fiora Anna Varriale – e accogliere gli studenti nei nostri uffici o presso gli impianti è un’occasione preziosa: per i ragazzi, che approfondiscono sul campo la gestione dell’acqua e i suoi risvolti tecnici, ma anche per la nostra società, che può così far comprendere l’articolato e continuo impegno svolto ogni giorno. La centrale operativa, dotata di telecontrollo, costituisce un punto d’osservazione privilegiato per comprendere i meccanismi del servizio idrico integrato. La risorsa idrica è un patrimonio inestimabile che richiede sempre maggiori conoscenze e figure specializzate per la sua tutela e gestione, rendendo imprescindibile puntare su formazione, ricerca e innovazione».

Cosa fa la sala operativa

La sala operativa di Acquedotto del Fiora è la struttura che, grazie al sistema di telecontrollo e al personale tecnico specializzato, esegue un monitoraggio continuo e in tempo reale degli impianti, 24 ore al giorno per sette giorni la settimana. Sotto osservazione ci sono i 10 mila chilometri complessivi di rete idrica e fognaria gestiti dall’azienda, circa la stessa distanza che separa la Toscana da Pechino, con 1.630 sinottici (impianti e nodi) e 30.290 allarmi potenziali.

Tra le tipologie di impianti monitorati ci sono 122 depuratori, 294 sollevamenti fognari, 25 sorgenti, 33 potabilizzatori, 156 pozzi, 203 sollevamenti idrici e 571 serbatoi, per un totale di oltre 1.400 infrastrutture. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio, prevenire problemi e attivare interventi rapidi e mirati per limitare i disservizi.

La sala operativa si occupa inoltre dello sviluppo di reti smart e di sistemi Iot (Industria 4.0), della gestione automatica degli accumuli in base alla richiesta delle reti idriche e fognarie, e dell’attivazione e disattivazione da remoto degli impianti e degli altri apparati telecomandabili: così si limitano gli interventi fisici degli operatori in presenza, con benefici per la sicurezza e la sostenibilità. Ha in carico anche le cosiddette «grandi riparazioni», cioè gli interventi urgenti ad alta complessità.

La ricerca delle perdite

La sala è inoltre uno dei centri nevralgici sul fronte della ricerca perdite, con l’analisi dei distretti e delle pressioni, e delle minime notturne, per individuare perdite occulte. Supporta gli operatori sul territorio nel delimitare il tratto interessato, per ridurre i tempi di ricerca sul campo, e ha sviluppato un algoritmo di analisi dati per individuare i siti potenzialmente interessati da rotture. Infine, si occupa della comunicazione delle chiusure di flusso per interventi programmati o manutenzioni urgenti, in stretta collaborazione con la struttura aziendale Planning e scheduling, che gestisce la movimentazione del personale operativo e delle ditte in appalto.