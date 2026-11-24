GROSSETO. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Grosseto rinnova con convinzione il proprio impegno nella prevenzione, nel riconoscimento precoce e nella cura delle vittime di violenza.

«Questa ricorrenza – dichiara la presidente dell’Ordine, Paola Pasqualini – deve ribadire un appello concreto a tutta la comunità, sociale e istituzionale, professionale e sanitaria, affinché sia ben chiaro che la violenza di genere non è mai una questione privata, bensì una ferita che coinvolge la società nel suo complesso e che richiede risposte integrate, tempestive e centrate sulla persona. Risposte assicurate da un’efficace rete presente sul territorio che vede impegnati in prima linea, accanto alle istituzioni e alle Forze dell’ordine per quanto di loro competenza, i professionisti del settore sanitario».

«Orgogliosi di essere diventati modello con Codice Rosa»

«Siamo orgogliosi di essere diventati un modello, prima regionale e poi nazionale, con il Codice Rosa, un percorso di accoglienza, protezione e presa in carico delle persone vittime di violenza nato proprio a Grosseto nel 2009 per iniziativa della dottoressa Vittoria Doretti e dal 2017 applicato su scala nazionale attraverso linee guida ministeriali, recentemente onorato dalla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’ospedale Misericordia», ricorda Pasqualini.

La rete del Codice Rosa continua a essere una risorsa essenziale: in provincia di Grosseto, infatti, si registrano in media circa 150 accessi all’anno. «Questi numeri – dichiara ancora la dottoressa Paola Pasqualini – confermano che la violenza resta purtroppo un fenomeno trasversale, che attraversa famiglie, comunità e territori, e richiede il lavoro quotidiano di chi opera nella sanità, nelle scuole, nei servizi sociali, nelle istituzioni e nelle associazioni.

È un patto di civiltà fondato sull’ascolto, sulla fiducia, sulla competenza e sulla collaborazione, e come medici sentiamo con forza il dovere di riaffermare il ruolo dei professionisti sanitari nel riconoscere i segnali di violenza, accogliere, proteggere e accompagnare chi chiede aiuto. I dati ci ricordano che l’impegno deve continuare».

«Ogni accesso al Codice Rosa è una persona che ha trovato uno spazio protetto e allo stesso tempo è anche un promemoria urgente per tenere alta l’attenzione sulla prevenzione, la formazione continua, la cultura del rispetto e la parità – conclude la dottoressa Pasqualini – Tutti noi dell’Ordine rinnoviamo la nostra vicinanza alle vittime di violenza e alle loro famiglie, e a chi lavora ogni giorno nella rete del Codice Rosa e nei centri antiviolenza.

E ricordiamo che chiunque sia vittima o testimone di una situazione di violenza o stalking può chiamare il numero 1522 (gratuito e attivo 24 ore su 24) per sapere qual è il centro antiviolenza più vicino cui rivolgersi».