CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Comune e organizzazioni sindacali firmano il Protocollo per rafforzare il dialogo sociale e la contrattazione sociale

Un passo importante verso il rafforzamento del dialogo istituzionale, della partecipazione e della collaborazione tra Amministrazione comunale e rappresentanze sindacali. È stato firmato presso il Comune di Castiglione della Pescaia il “Protocollo di relazioni sindacali tra l’Amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali in tema di Contrattazione sociale“, alla presenza della sindaca Elena Nappi, dell’assessore alle Politiche sociali Sandra Mucciarini e dei rappresentanti delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL di Grosseto.

L’accordo nasce dalla volontà condivisa di riconoscere il valore del confronto e della concertazione come strumenti fondamentali per costruire politiche pubbliche sempre più attente ai bisogni della comunità, promuovendo equità, coesione sociale e sviluppo del territorio.

Gli argomenti al centro del protocollo d’intesa

Il Protocollo definisce un percorso strutturato di relazioni e confronto tra il Comune e le organizzazioni sindacali su temi strategici per la vita dei cittadini e dei lavoratori, tra i quali la programmazione economico-finanziaria, le politiche fiscali e tariffarie, i servizi sociosanitari, il welfare locale e l’inclusione, le politiche abitative e l’emergenza casa, oltre agli appalti, alle concessioni e alle politiche del lavoro.

Particolare importanza viene attribuita alla partecipazione preventiva delle organizzazioni sindacali alle scelte che incidono sulla comunità, alla trasparenza nella condivisione di dati e informazioni e all’attenzione verso le situazioni di maggiore fragilità, le condizioni di povertà e le esigenze delle diverse aree del territorio.

L’Amministrazione comunale si impegna a garantire specifici momenti di confronto, a partire da un incontro preliminare sul Documento unico di Programmazione (Dup) e da un confronto preventivo sul bilancio di previsione, prevedendo inoltre ulteriori incontri su richiesta motivata delle parti.

«Con la firma di questo Protocollo – sottolineano la sindaca Elena Nappi e l’assessore Sandra Mucciarini – rafforziamo un metodo di lavoro fondato sull’ascolto, sul dialogo e sulla condivisione. Siamo convinti che le scelte amministrative siano tanto più efficaci quanto più riescono a confrontarsi con le istanze e le necessità di chi rappresenta il mondo del lavoro e le diverse componenti della nostra comunità».

«Il confronto con le organizzazioni sindacali è particolarmente importante per intercettare i bisogni sociali, affrontare le nuove forme di fragilità e lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro – concludono – Mettere in rete competenze, esperienze e punti di vista differenti significa rafforzare la capacità del territorio di rispondere alle esigenze delle persone e delle famiglie».