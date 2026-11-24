MASSA MARITTIMA – Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, Massa Marittima ospiterà nella bellissima cornice della Sala dell’Abbondanza, l’ottava edizione di DocuDonna, il festival internazionale che ogni anno fa della cittadina maremmana la capitale dei documentari a regia femminile. Sono 14 i film in concorso quest’anno, provenienti da Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Palestina, Libano, Germania, Georgia, Norvegia, Francia e Iran.

La direzione artistica è di Cristina Berlini che è anche la fondatrice e cuore del festival, affiancata da Letizia Papi, collaboratrice più stretta e carismatica moderatrice degli interventi, che insieme a tutte le altre collaboratrici e collaboratori si impegnano nel ricreare ogni anno la magia di un festival unico nel suo genere.

La giuria è composta dal regista Federico Santini, dalla produttrice Flavia Mazzarino e da Giorgio Lisciandrello che si occupa di programmazione cinematografica, direzione organizzativa di festival e promozione del cinema indipendente.

L’ottava edizione del festival internazionale DocuDonna propone una selezione di lavori che bene rappresentano la versatilità e le molteplici sfumature del documentario, le diverse forme attraverso le quali interpreta, racconta e dialoga con la realtà.

“DocuDonna è un Festival di respiro internazionale che da 8 anni porta a Massa Marittima, voci, storie e sguardi provenienti da tutto il mondo – afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – offrendo uno spazio importante di espressione al talento e alla creatività di tante talentuose registe. Al tempo stesso ogni nuova edizione apre occasioni imperdibili di riflessione sui temi dei diritti, contribuendo a promuovere la cultura dell’ascolto e del confronto. Desidero ringraziare l’associazione Gremigna, la direttrice artistica Cristina Berlini, per l’impegno e la passione con cui rendono possibile questa manifestazione. Rivolgo un caloroso benvenuto alle registe e a tutte le persone che parteciperanno a questa nuova edizione, con l’augurio che siano tre giornate ricche di cinema, incontri e occasioni di approfondimento”.

Ecco il programma: venerdì 27 novembre, alle ore 17, si apre l’ottava edizione con La Natura Non Esiste (Nature doesn’t exist) della regista olandese Nathalie Faber – in collaborazione con il festival olandese Ifa –, seguito dal corto della statunitense Nausheen Dadabhoy in Halal Bodies. Chiude la prima serata Napoli Felix delle registe italiane Alessia Maturi e Maria Reitano, in cui si racconta il Carnevale Sociale a Scampia, organizzato dal Gridas (Gruppo Risveglio dal Sonno).

Sabato 28 novembre, alle ore 16.30 sarà la volta del corto Atalaya dell’italiana Elena Rebeca Carini, segue From my mother’s novel della libanese Fatima Joumaa – in collaborazione con il festival Nazra –, Polyphem dell’italiana Ilaria Di Carlo, Behind the Marble – Fabio Viale di Giulia Maria Belluco e conclude la seconda giornata il film iraniano Scalfire la roccia (Cutting through rocks) di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, che racconta la storia della prima consigliera eletta in un piccolo villaggio iraniano profondamente conservatore.

Domenica 29 novembre chiude il festival una giornata molto ricca di appuntamenti: alle ore 16.30 si comincia con due corti Morgenkreis della regista palestinese Basma al-Sharif – in collaborazione con il festival Nazra – un corto narrativo e viscerale, e dal corto della regista libanese Lujain Jo in Rahhala: Hayya ala Hayya, film intimo, manifesto della resilienza femminile.

A seguire piccolo intermezzo musicale con il Coro Seduto a cura di Liliana Cafiero.

Ad arricchire il programma, l’intervento a cura di Silvia Lelli, regista, antropologa e storica collaboratrice di DocuDonna, che ci parlerà dei suoi nuovi progetti: “Dal passato al futuro: 40 anni del festival Cinema & Donne di Firenze e il progetto Fair Stage – Safe Film”.

Segue il film della regista norvegese, Vibeke Lokkerberg in The long road to the director’s chair che ridà nuova vita al materiale d’archivio, intrecciando il racconto personale a quello storico.

Alle 19.30 inizia l’ultimo slot con 3 corti The Men’s Land della georgiana Mariam Khatchavani, che racconta la lotta di un’aspirante cantante contro le tradizioni patriarcali locali e le regole obsolete, usando la sua musica come scudo contro l’umiliazione, segue Coi piedi per terra di Eliana Iorio e chiude l’ottava edizione – in collaborazione con il festival NAZRA – Intersection Memory della regista palestinese Shayma’ Awawdeh, in cui i ricordi di infanzia si intrecciano con la memoria collettiva, immagini della Seconda Intifada, nella Palestina occupata. Questo film sarà preceduto da un video messaggio di Luisa Morgantini di Assopace Palestina.

Dopo la proiezione la giuria DocuDonna 2026 proclamerà i film vincitori: miglior documentario italiano, internazionale e menzione speciale. I premi saranno consegnati insieme ad Ambra Fontani, presidente della Commissione alle pari opportunità del Comune di Massa Marittima.

· Tutti i film sono in lingua originale sottotitolati in italiano e quelli italiani in inglese.

· Molte le registe presenti in sala.

Il festival è organizzato dall’associazione Gremigna, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima e la Fondazione CR Firenze.

Tutte le informazioni sul programma, i film, le registe e tutti i trailer visitare sito: www.docudonna.it/it