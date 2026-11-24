GROSSETO – Entra nel vivo la Coppa Italia Uisp categoria Silver maschile 2026/2027, il campionato interprovinciale di tennis a squadre che coinvolge nove formazioni tra le province di Grosseto e Livorno. Con il quarto turno del fine settimana del 21 e 22 novembre, il torneo ha superato il giro di boa confermando equilibrio, agonismo e grande partecipazione, complice anche un autunno dal clima particolarmente mite che ha permesso il regolare svolgimento di tutti gli incontri in calendario.

Nel girone A (composto da cinque squadre) è bagarre in vetta dopo la quarta giornata. Il Campagnatico aggancia in testa alla classifica il Marina Le Frango Sportif a quota 7 punti (con una partita in meno rispetto ai marinesi) grazie al netto successo casalingo per 3-0 contro l’Atletico Ribolla. Subito dietro, a 6 punti, resta in scia lo Scansano, vittorioso per 2-1 sul campo del Marina Le Frango Sportif. Chiudono la graduatoria il Castel del Piano a quota 3 (che osservava il turno di riposo) e l’Atletico Ribolla fermo a 1 punto. Nel prossimo turno, sabato 28 novembre, riflettori puntati sullo scontro diretto d’alta quota tra Scansano e Campagnatico (ore 15) e sulla sfida tra Atletico Ribolla e Castel del Piano (ore 14), mentre riposerà il Marina.

Nel gruppo B (a quattro squadre, già entrato nel girone di ritorno) continua la marcia solitaria della capolista Grosseto. La formazione del comitato guidata dal maestro Ezio Scali centra la quarta vittoria consecutiva superando per 2-1 l’Atp Piombinese sui campi di viale Europa e sale a 9 punti a punteggio pieno. Al secondo posto con 6 punti resta il Ct Ribolla, sconfitto in casa per 2-1 dal Bagno di Gavorrano, che conquista così punti preziosi portandosi a quota 5, davanti all’Atp Piombinese fanalino di coda a 4 punti. Nel quinto turno (28 e 29 novembre) il Grosseto ospiterà il Bagno di Gavorrano, mentre l’Atp Piombinese riceverà il Ct Ribolla.

Soddisfatto per il cammino fin qui perfetto della sua squadra è Ezio Scali, maestro e capitano della formazione Uisp Grosseto: “Abbiamo chiuso in testa tutta la prima fase d’andata vincendo in trasferta a Gavorrano e Piombino e in casa contro il Ribolla, e ora abbiamo iniziato bene anche il ritorno”. Scali sottolinea anche un fattore determinante per la riuscita del torneo: “Stiamo disputando incontri molto belli, aiutati da un clima mite e bellissimo. A fine novembre si gioca ancora in pantaloncini e maglietta: quando non ci sono pioggia o vento a disturbare, tutti si divertono e il livello del gioco ne guadagna”.

Doppia veste – tra campo e organizzazione – per Fabio Cheli, presidente del Circolo Tennis Ribolla e capitano-giocatore della formazione impegnata nel Girone A (l’Atletico Ribolla), oltre che collaboratore nell’organizzazione del torneo Uisp: “Quest’anno nel campionato Silver interprovinciale tra Grosseto e Livorno schieriamo due squadre: una più competitiva nel girone b e la nostra nel girone a, formata da ragazzi al primo anno che si sono avvicinati da poco a questo sport e ai quali abbiamo voluto dare la possibilità di giocare. È questo lo spirito del nostro circolo per far crescere il movimento». Sul bilancio generale della manifestazione aggiunge: «Siamo arrivati a nove squadre con un livello tecnico competitivo, limitato ai 4.2, e con l’importante novità dell’ingresso del Marina. Ci stiamo divertendo, favoriti anche dal meteo”.