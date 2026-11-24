FOLLONICA – I 70 mila euro spostati dallo sport per finanziare il Natale devono tornare allo sport, per rifare la copertura della pista Poccetti di via Etruria. È la richiesta dei consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesca Stella, che chiedono al Comune tempi certi per il ripristino della struttura e, nell’attesa dei lavori, spazi alternativi per le società e i loro atleti.

Il telo strappato e le infiltrazioni

Il maltempo ha strappato il telo di copertura della pista, ma già prima delle forti raffiche di vento, sostengono i consiglieri, nell’impianto si verificavano infiltrazioni d’acqua. «La riapertura – affermano Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni, Pecorini e Stella – richiede quindi una verifica delle condizioni della copertura e della pavimentazione, perché le società possano tornare ad allenarsi su una pista sicura».

I ritardi nell’assegnazione degli impianti

Da mesi, ricordano i consiglieri, l’opposizione presenta domande d’attualità e iniziative in Consiglio comunale per chiedere conto dei ritardi nell’assegnazione delle palestre scolastiche, delle concessioni scadute e prorogate, dei bandi annunciati e ancora da pubblicare, dei contributi e dei pagamenti. «Per una società sportiva – sottolineano – l’incertezza sui tempi dei bandi significa dover organizzare i corsi, prendere impegni con gli allenatori e dare risposte alle famiglie senza sapere su quali e quanti impianti potrà contare la stagione successiva».

La nuova domanda d’attualità

Con una nuova domanda d’attualità, protocollata e rivolta al sindaco e all’assessora allo Sport, i consiglieri chiedono quali interventi siano previsti per la Poccetti, con quali costi e in quali tempi. Nell’immediato, aggiungono, il Comune dovrebbe individuare insieme alla Polisportiva Follonica Sport e alle società che usano la pista «spazi alternativi realmente disponibili, con orari compatibili con gli allenamenti, le gare in calendario e gli impegni scolastici dei ragazzi e delle ragazze».

I 70 mila euro del Natale

L’assessora Droghini ha precisato che i circa 70 mila euro trasferiti dai capitoli dello sport per contribuire al finanziamento del Natale provenivano da uno stanziamento aggiuntivo. «Riconosciamo il valore delle iniziative natalizie – dicono Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni, Pecorini e Stella – che, se programmate con cura, possono richiamare visitatori e sostenere chi lavora a Follonica anche d’inverno. Contestiamo però la scelta di finanziare una parte dei 180 mila euro previsti per le festività attingendo proprio alle risorse dello sport».

Per i consiglieri, la vicenda di via Etruria rende evidente la contraddizione: gli impianti hanno bisogno anche di interventi strutturali e, quando nel bilancio dello sport ci sono risorse in più, l’amministrazione decide di impiegarle altrove. Per questo propongono di riportare a disposizione dello sport 70 mila euro e di destinarli prioritariamente al rifacimento della copertura della pista Poccetti e a ogni intervento necessario per renderla pienamente utilizzabile.

Tre risposte per società e famiglie

Per le società e per le famiglie che fino a pochi giorni fa frequentavano la pista, i consiglieri indicano tre risposte attese: dove potranno allenarsi i ragazzi già dalla prossima settimana, quando tornerà fruibile l’impianto di via Etruria e come sostenere i costi derivanti dalle penalizzazioni inflitte dalle Federazioni per lo spostamento delle date delle gare, in caso di concomitanza degli eventi, oltre alle spese per gli spostamenti degli atleti.

Il rischio per gli eventi del Palagolfo

L’opposizione ricorda infine che, nell’impossibilità di usare la Poccetti, anche le grandi manifestazioni che normalmente si tengono al Palagolfo sarebbero sacrificate per dare spazio all’attività di allenamento e alle gare delle associazioni sportive, penalizzando così anche il movimento turistico che si muove intorno a quegli eventi.