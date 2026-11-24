MASSA MARITTIMA – L’Amministrazione comunale di Massa Marittima avvia una manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione per 99 anni di aree destinate alla costruzione di nuove cappelle gentilizie e per una cappella già esistente, situate all’interno del cimitero comunale del capoluogo.

«Con questo avviso – dichiara Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – rispondiamo a richieste che ci sono pervenute da diversi cittadini. Si tratta di aree già da molto tempo destinate alla realizzazione di cappelle gentilizie, che adesso intendiamo mettere concretamente a disposizione. È un modo per dare seguito alle esigenze manifestate dai residenti e consentire a chi è interessato di poter programmare la realizzazione di una cappella di famiglia, nel rispetto delle procedure e dei regolamenti comunali».

L’avviso riguarda due tipologie di concessione: aree cimiteriali libere, destinate alla costruzione ex novo di cappelle gentilizie, e una cappella esistente rientrata, o in fase di rientro, nella disponibilità giuridica del Comune a seguito della rinuncia dei precedenti concessionari.

La concessione avrà una durata di 99 anni. L’avviso ha carattere esplorativo e serve a verificare il numero dei cittadini concretamente interessati: la presentazione della manifestazione di interesse non comporta un’assegnazione automatica, né attribuisce diritti di prelazione. Sulla base degli esiti dell’indagine, l’Amministrazione potrà procedere con un successivo bando pubblico.

Possono presentare domanda i cittadini italiani che non siano già concessionari, né loro familiari conviventi, di aree o sepolture per famiglia nel Comune di Massa Marittima, che non abbiano cause di incapacità o divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non abbiano posizioni debitorie pendenti nei confronti del Comune. È ammessa una sola manifestazione di interesse per nucleo familiare convivente.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 17 del 10 dicembre 2026, utilizzando l’apposito modulo (Allegato A), disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso gli uffici del Settore 3.

La documentazione potrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo [email protected], consegnata a mano all’Ufficio Protocollo in piazza Garibaldi 5 (orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 10:00–12:00; Martedì e Giovedì 10:00–12:00 e 15:00–17:00); oppure inviata tramite raccomandata A/R allo stesso indirizzo.

L’avviso e il modulo di domanda sono disponibili al seguente link:

https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2026/Novembre/Avviso-per-la-costruzione-di-cappelle-gentilizie.html

Info: 0566 906275 [email protected]; 0566/906256 [email protected];

0566/906274 [email protected]