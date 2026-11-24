GROSSETO – Proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Grosseto per fare luce sulle circostanze della morte del prefetto De Gennaro. Nella mattinata di oggi, nella sede del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dei carabinieri di Roma, sono stati effettuati nuovi accertamenti sui reperti sequestrati nel luogo in cui è avvenuto il decesso.

Morte del prefetto De Gennaro: gli accertamenti del Ris

Alle operazioni hanno preso parte la procuratrice della Repubblica di Grosseto Maria Navarro e i sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, insieme al personale del Ris dei carabinieri e della Polizia scientifica di Roma.

Nel corso delle attività investigative sono stati esaminati per la prima volta i reperti sequestrati sul luogo della morte del prefetto. Sugli stessi sono stati inoltre effettuati accertamenti tecnici di natura ripetibile.

Si tratta di un nuovo passaggio nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Grosseto, finalizzata a ricostruire le circostanze del decesso.

La morte di Gianni De Gennaro: la ricostruzione

L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato morto nella mattinata di sabato 21 novembre nella sua tenuta di campagna in località Querciolaie, nei pressi di Montiano, sul confine tra i comuni di Magliano in Toscana e Orbetello.

L’ex prefetto era arrivato in Maremma nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre, dopo aver incontrato a Roma i suoi avvocati. Aveva congedato gli uomini della scorta per rimanere nella proprietà, dove aveva portato con sé la documentazione relativa all’inchiesta della Procura di Caltanissetta nella quale era indagato per i presunti depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

L’ultimo contatto telefonico con la moglie risalirebbe alla sera di venerdì. La mattina successiva, preoccupati per la mancata risposta alle telefonate, i familiari avevano contattato il custode della proprietà, che aveva trovato il corpo senza vita dell’ex prefetto in una dépendance della villa, dando l’allarme ai carabinieri.